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В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

09:00 13.09.2019
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В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой самым абсурдным научным открытиям года. 

Как пишет ВВС, в номинации "Биология" награда досталась международной группе исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Шнобелевскую премию в номинации "Физика" получили двое ученых из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия ученых - первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Премия в номинации "Медицина" досталась итальянскому ученому за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации "Медицинское образование" награду получила работа о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.

Премию в номинации "Анатомия" вручили группе французских исследователей за изучение "температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин". Ученые выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.

В номинации "Химия" победа досталась японскому ученому, посчитавшему, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях ученого.

Лауреатом премии в номинации "Инженерное дело" стал иранский ученый, запатентовавший аппарат для смены подгузников.

Премия в номинации "Экономика" досталась нидерландским ученым за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Согласно исследованию ученых, лучшей средой для обитания бактерий являются румынские бумажные деньги.

Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, попытавшимся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.

В номинации "Психология" отметили немецкого ученого, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Премию вручает журнал "Анналы невероятных исследований". Ученым вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом. Победителей награждают настоящие нобелевские лауреаты.

Темы: Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 11:27
Гость: Алмаз

У нас тоже надо вручать "премии" телевизионным говорунам и прочим депутаНам за самые идиотские высказанные инициативы.
13.09.2019, 09:47
Гость: Ейбогус

))
Вот неск.лет назад .да мб.и 10,
в Англии выпустили книгу "Безопасное ношение домашних тапочек".
. Серьезно,сам видел обложку.
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