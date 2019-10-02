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Процесс проверки номера достаточно прост

В последнее время, с момента отмены «мобильного рабства» и внесения соответствующих изменений в Федеральный Закон «О связи», которые позволили переходить абоненту от оператора к оператору без изменения номера, пользователи сотовой связи часто сталкиваются с тем, что не могут опознать абонент какой сети им сейчас названивает?

Это же касается и тарификации отдельных видов услуг для разных мобильных операторов. Например, если раньше абонент знал, что между такими-то операторами заключено соглашение о льготном тарифе на обмен СМС, то определив каким оператором пользуется будущий получатель его СМС по первым трем цифрам кода после +7, он в достаточной мере мог предположить в какую цену ему обойдется отправка такого сообщения. В настоящее время, определить из номера телефона мобильного оператора, который его обслуживает, «на глазок» попросту невозможно и первые цифры кода уже роли не играют.

Как узнать какому оператору принадлежит номер телефона

Определить оператора по номеру телефона можно с помощью MNP-запроса. Mobile Number Portability — (грубо говоря «переносимость мобильного номера») на текущий момент реализована у всех операторов «большой четверки», как на уровне официальных сайтов, так и с помощью USSD-запросов или отправки СМС-сообщений на специальный короткий номер. Отправив сообщение на данный номер (либо прописав соответствующую команду в поле набора телефонного номера) можно узнать, какой оператор его обслуживает в настоящее время и в каком регионе он зарегистрирован. Ниже приведены короткие номера для основных мобильных операторов (где «9ххххххххх» — запрашиваемый номер без учета российского префикса «+7»):

• Для МТС — *916*9ххххххххх#[вызов] или *111*916*9ххххххххх#[вызов].

• Для Мегафона — *629*9ххххххххх#[вызов].

• Для Билайна — *444*9ххххххххх#[вызов].

• Для Теле-2 — *190*9ххххххххх#[вызов].

Стоит отметить, что все операторы предоставляют данную услугу бесплатно, за исключением ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — у них каждый такой MNP-запрос тарифицируется по цене 2 рубля 72 копейки за обращение.

Дополнительные способы определения оператора

В первую очередь это получение информации на официальном сайте ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи». Процесс проверки номера достаточно прост:

• Необходимо перейти по адресу https://zniis.ru/bdpn/check.

• Вставить в поисковую строку искомый номер телефона без префикса +7.

• Подтвердить капчу (поставить галочку «Я не робот»).

• Нажать кнопку «Найти».

В случае успешного выполнения запроса появится название мобильно оператора, обслуживающего заданный номер.

Однако, существуют частные, но бесплатные сервисы, позволяющие получить расширенную информацию по номеру (запрос MNP API) - BSG, например:

• город регистрации;

• МСС код оператора;

• текущее состояние номера (онлайн/оффлайн).

