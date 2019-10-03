Шахматы и политика. Матч Карпов-Каспаров и «оранжевая революция»

Чуть более 35 лет назад в Москве состоялся самый скандальный матч в истории мировых шахмат

Матч Карпов-Каспаров © РИА Новости, Борис Кауфман

9 сентября 1984 года начался самый скандальный матч в истории шахмат. Чемпион мира Анатолий Карпов должен был отстаивать свой титул с борьбе с молодым претендентом Гарри Каспаровым.

Противостояние двух великих гроссмейстеров давно уже трактуется гораздо шире, чем просто спортивное состязание. И сам ход поединка, и его результат нередко расценивают как символ заката советской системы и прихода на ее места новых перестроечных реалий.

Целая серия «оранжевых революций», которые происходили на наших глаза несколько лет назад, была воспринята «аналитическим сообществом» как неординарное, доселе невиданное явление. А между тем в Советском Союзе в двух легендарных матчах Карпов-Каспаров и Каспаров-Карпов был успешно реализован типично «оранжевый» сценарий. И хотя за событиями тех времен внимательно следила вся страна, до сих пор немногие понимают, что произошло тогда на самом деле.

Прежде чем переходить к теме, заявленной в заголовке статьи, необходимо сделать ряд предварительных замечаний, без которых невозможно понять истинный смысл событий, имевших исключительно важное значение в судьбе нашей страны.

Радикальные преобразования советской системы принято связывать с именем М.С. Горбачева. В широкий обиход прочно вошла следующая трактовка исторических событий середины 80-х. Руководителем страны стал сравнительно молодой, энергичный лидер, понимающий необходимость перемен. Получив возможность реализовать свои замыслы, он начал коренные системные преобразования вопреки воле «партократов», составлявших политическую элиту Советского Союза и стремящихся законсервировать «брежневские порядки».

Эти по обывательски наивные и поверхностные рассуждения не выдерживают никакой критики. Невероятная скорость, с которой проводились реформы, фундаментальность, глубина изменений, происходивших тогда в СССР во всех сферах жизни, и многие, многие другие факты свидетельствуют о том, что подготовка к перестройке началась задолго до 1985 года.

Вспомним, какие стратегические задачи были поставлены и успешно решены «горбачевской командой».

Во-первых, нужно было разработать, принять и главное, воплотить в жизнь пакет новых законов, полностью поменявших облик страны, которая, не будем забывать занимала первое место в мире по площади и третье по населению.

Во-вторых, для того, чтобы подавить сопротивление реформам, зарождавшееся в недрах народных масс, в том числе в силовых структурах, нужно было продумать и реализовать на практике комплекс мер, включающий в себя в том числе грандиозную кампанию манипуляции сознанием населения.

Для того, чтобы провести столь масштабные преобразования да еще и в поистине рекордный срок, вся огромная бюрократическая советская машина должна была работать как часы, не допуская серьезных сбоев. Короче говоря, проведение реформ являлось сложной задачей, требовавшей мобилизации значительных управленческих и прочих ресурсов. А это означает, что к середине 80-х партийная вертикаль уже в значительной степени состояла из людей, которые не только не стремились препятствовать перестройке, но и всячески поддерживали ее. Иначе и быть не могло. Без очень широкой базы внутри партийного аппарата Горбачеву не удалось бы реализовать и сотой доли того, что он сделал. В противном случае инициативы генерального секретаря просто саботировались и повисали бы в воздухе.

Если посмотреть биографии ключевых фигур «горбачевской команды», то выяснится, что эти люди занимали высокие посты еще при Брежневе, а некоторые при Хрущеве и даже Сталине (Яковлев, Алиев).

Таким образом, проведение реформ было не волевым решением Горбачева - одиночки, рискнувшем пойти против Системы и политической элиты страны, а напротив, весьма влиятельная часть советской элиты выдвинула Горбачева на историческую арену, для того чтобы он начал действовать в ее интересах.

В идейном плане перестройка была радикальным отрицанием всей советской эпохи, что прекрасно видно по той кампании дискредитации буквально всех достижений СССР, а также тех людей, с чьим именем были связаны эти достижения.

Смешать с грязью, низвергнуть с пьедестала, испачкать их светлый, пусть даже и мифологизированный образ – вот что требовалось манипуляторам общественного мнения. Ведь очерняя и тем самым, уничтожая символы успехов советского строя, они подталкивали народ к мысли отказаться и от самого строя. Станет ли человек поддерживать систему, если считает её преступной и бездарной? Конечно же, нет, что в дальнейшем подтвердилось на практике.

Под ударом оказались политическая, экономическая и культурная плоскости советской системы, персонификацией которых являлись известные всей стране личности-образы. И совершенно очевидно, что манипуляторы не могли оставить без своего внимания такую важнейшую для народных масс сферу как спорт.

Начнем с того, что шахматы – уникальный вид спорт, который с одной стороны имеет репутацию элитарного, а с другой стороны, чтобы им заниматься, не требуется дорогого оборудования. Всё что нужно – маленькая доска, знание несложных правил, и можешь играть.

В Советском Союзе правильно оценили тот невероятный культурный, интеллектуальный, идеологический, а значит и политический потенциал, которым обладают шахматы. Советский культ шахмат не имел и до сих пор не имеет аналогов в мире. По всей стране открывались шахматные кружки, секции и школы. Проводилось множество взрослых и детских турниров, на которых присутствовали опытные мастера, разыскивающие таланты. Последовательная и четкая государственная политика быстро принесла плоды.

Первый послевоенный чемпион мира – Ботвинник, за ним Смыслов, потом Таль, Петросян, Спасский – пять чемпионов мира подряд и все советские! Не только чемпионы мира, но и другие наши гроссмейстеры заняли доминирующее положение в шахматном мире. Победы следовали одна за другой, превосходство советских спортсменов было просто тотальным. За их успехами с радостью следил весь народ, ценивший шахматы и довольно неплохо в них разбиравшийся.

Ни в одном другом виде спорта СССР не обладал столь очевидным преимуществом перед другими странами. Причем превосходство было достигнуто в интеллектуальных состязаниях. Идеологический смысл шахматных побед очевиден: СССР – интеллектуальный лидер мира, что свидетельствует о прогрессивности советской системы.

Однако на Западе нашелся человек, который оказался сильнее всей советской шахматной машины. Его имя Роберт Фишер. Он был буквально хрестоматийным воплощением американской мечты. Сын эмигрантов, гений-одиночка сам пробивает себе дорогу наверх. В отборочных соревнованиях Фишер легко обыгрывает лучших советских гроссмейстеров, затем громит Спасского и становится чемпионом мира. Идеологический смысл победы Фишера также предельно очевиден. Вот оно торжество американского образа жизни. Для великих побед таланту не нужна нянька в виде государства, в свободной стране равных возможностей одаренные люди автоматически становятся востребованными.

После столь тяжелого удара по престижу советской шахматной школы государственники, которые все еще сохраняли позиции в элите СССР, сделали все возможное для того, чтобы шахматная корона вернулась в Советский Союз.

Решить эту непростую задачу предстояло Анатолию Карпову. Если Фишер являлся живым воплощением американской мечты, то Карпов олицетворял собой великую советскую мечту. Он родился в Златоусте, рабочем уральском городе. В детстве познал бедность и даже нужду, а путь в большой спорт начал в заводском Дворце спорта. В отличие от многих других ведущих советских шахматистов в той или иной степени зараженных вирусом антисоветчины, Карпов подчеркивал свою лояльность системе. Его считали «своим» миллионы людей, поскольку он вел себя как типичный советский человек и разделял ценностные установки, свойственные большинству. Но вместе с тем он обладал выдающимся талантом, волей и целеустремленностью, которая позволила ему добиться всего, о чем мечтало большинство населения СССР: поездки за рубеж, слава, деньги, покровительство со стороны власти и.т.д.

Карпов обладал качествами, необходимыми для того, чтобы стать народным кумиром, и в какой то момент стал им. Ведь что такое кумир народных масс? Как правило, это то, чем массы видят себя в своих мечтах, идеализированное «Я», как говорят психологи. Руководство СССР прекрасно понимало, что Карпов подходит на эту роль, оказало ему поддержку и не ошиблось. Очень скоро молодой, подающий надежды спортсмен, превратился в шахматиста невероятной силы, а когда он вышел на чемпиона мира Фишера, американец отказался отстаивать свой титул. В соответствии с международными правилами Карпова провозгласили чемпионом.

Таким образом, в 1975 году на «шахматном» фронте идеологической борьбы Советский Союз восстановил статус-кво. Но вскоре опять начались неприятности, Спасский и Корчной покинули СССР, и если эмиграцию Спасского еще можно было объяснить не политическими, а житейскими причинами (его жена – француженка русского происхождения), то Корчной не вернулся с международного турнира и начал выступать с резкими антисоветскими заявлениями.

Неожиданно выяснилось, что у советской системы остался один-единственный действительно выдающийся шахматист, способный отстаивать престиж страны на самом высшем уровне – Карпов. И когда эмигрировавший Корчной, выиграл отборочные соревнования, все понимали, что чемпионский матч 1978 года станет предельно идеологизированным и скандальным.

Поражение Карпова за шахматной доской обернулось бы тяжелейшим поражением всего Советского Союза. Западная пропаганда, не жалея сил и средств создавала Корчному имидж «борца с тоталитаризмом», а советская – всячески клеймила его позором.

В итоге Карпов оказался в психологической ловушке. Если он побеждает, то скажут, что такой победой нельзя гордиться. Мол, за его спиной стояла вся советская система, а Корчной боролся в одиночку, тем более, что сын Корчного оставался в СССР, и в случае чего, можно будет обвинить «тоталитарного монстра» в шантаже. Если же выигрывает Корчной, то обязательно скажут, что справедливость восторжествовала, и «ставленник тоталитарных сил» проиграл, не смотря ни на какие ухищрения «диктаторского режима». А уж размеры антисоветской истерии трудно было бы даже себе представить.

Карпов победил с минимальным преимуществом 6:5, а спустя три года, в следующем матче, вновь одержал верх над Корчным (6:2). Кроме чемпионских матчей, Карпов выиграл множество сильнейших турниров, и по праву стал символом незыблемости позиций СССР в спорте. А как уже говорилось выше, близился момент, когда советские символы из объектов поклонения превратят в объект очернения. Поэтому живая легенда, кумир миллионов, Карпов, по всей видимости, оказался жертвой изощренной и тщательно спланированной операции.

В 1984 году Карпову приходит время в третий раз отстаивать свой титул. В сознании народа он продолжает восприниматься как типичный «человек Системы», символ брежневских времен, которому покровительствует партийная власть. Как ни странно, это грубейшее заблуждение сохраняется до сих пор, хотя логика, здравый смысл и множество фактов доказывает обратное. Во главе страны находится слабый, тяжело больной Черненко и чисто внешне система выглядит такой же, какой она была последние десять лет. Конечно, все понимают, что он всего лишь номинальная фигура, но мало кто догадывается, что в недрах политической элиты уже восторжествовала линия на отказ от социализма и полным ходом идет подготовка к перестройке.

Антисоветской элите понадобились свои символы, им нужен новый антисоветский шахматный король, король под стать себе. И вот здесь мы выходим на личность Каспарова.

Он родился в Баку в 1963 году и уже в молодости пользовался покровительством Гейдара Алиева. Прежде чем переходить к рассмотрению первого матча 1984 года, необходимо сделать краткий экскурс в биографию Алиева. Дело в том, что без учета фактов его биографии, невозможно понять, какую роль он сыграл в скандальном и крайне политизированном противостоянии Карпов-Каспаров.

В 60-е года Алиев занимал ряд важнейших постов в «силовом блоке» руководства Азербайджанской ССР - в 1964 году заместитель председателя, а в 1967 году - председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР. С июля 1969 года Алиев - первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Когда генеральным секретарем ЦК КПСС становится Андропов, ранее занимавший пост председатель КГБ, в гору резко идет и Алиев, с 1982 года он член Политбюро ЦК КПСС и первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. Если учесть, что формальный начальник Алиева, Тихонов уже тогда находился в очень почтенном возрасте, то становится ясно, что де-факто Председателем Совета Министров СССР был в те годы именно Алиев.

Так вот, он создал Каспарову все условия для шахматного роста и очень быстро молодой талант окреп и превратился в одного из сильнейших гроссмейстеров СССР. В отличие от Карпова, подчеркнуто лояльного системе, налёт «диссидентства» чувствовался в поведении Каспарова уже в начале 80-х. Разумеется, тогда он не делал действительно резких антисоветских заявлений, еще не пришло время, однако и не слишком скрывал своего скептического отношения к застойным советским порядкам. А в 1983 году произошло событие, которое создало Каспарову имидж жертвы «маразматической советской системы».

В полуфинал отборочных соревнований, победитель которых получал право на матч с Карповым, вышли Каспаров-Корчной, Рибли-Смыслов, и оба матча сорвались по вине советских чиновников. Начались обывательские разговоры о том, что подлые партийные чинуши, опасаясь за своего любимчика Карпова, решили устранить его главного конкурента, Каспарова. Однако уже после того, как Каспарову и Смыслову засчитали поражение, Москва приносит официальные извинения международной шахматной организации (ФИДЕ), выплачивает штраф, и просит всё же провести полуфинальные матчи. ФИДЕ идет на встречу СССР, Корчной, несмотря на всю свою ненависть к Советскому Союзу, также соглашается играть с Каспаровым.

История с отменой, а потом и «реанимацией» тех матчей крайне запутанная и темная. Существуют свидетельства того, что матчи спас ни кто иной, как Алиев, однако что произошло на самом деле, выяснить непросто. Очевидно лишь то, что шахматисты стали жертвами аппаратных и политических интриг.

Как бы то ни было, Каспаров обзаводится репутацией «жертвы советского режима» и в этом качестве идеально подходит на роль антисоветского шахматного короля. А Карпов просто обречен оказаться в той же самой психологической ловушке, в которой он уже неоднократно бывал, когда боролся с Корчным. «Любимчик власти» против «жертвы режима».

И вот наступает 1984 год. Матч Карпов-Каспаров проводится до шести побед, ничьи не учитываются. После девяти партий счет 4:0 в пользу Карпова. Потом последовала долгая серия ничьих, но в 27-й партии вновь победу празднует Карпов, 5:0! Форменный разгром. Каспарову удается размочить счет только в 32-й партии, 5:1. Вновь ничья следует за ничьей. Матч длится уже несколько месяцев, счет не меняется, до общей победы Карпову не хватает одного шага, но победа никак не дается. Каспаров, несмотря на все свои усилия, также не может сократить разрыв. И вот Каспаров выигрывает две партии подряд, 47-ю и 48-ю. Счет 5:3.

Дальше началась цепь странных событий, которые до сих пор не получили логически непротиворечивого объяснения.

В Москву приезжает президент ФИДЕ Кампоманес и 15 февраля 1985 года на пресс-конференции в московской гостинице «Спорт» объявляет о прекращении матча «без объявления победителя», мотивируя свое решение усталостью спортсменов.

Самая распространенная версия тех событий звучит так: прогнивший коммунистический режим бросился спасать своего ставленника - Карпова в тот момент, когда выяснилось, что его физическое состояние более не позволяет ему играть на высоком уровне, а, значит, он обречен на поражение. Каспарова незаконно лишили реальной возможности стать чемпионом мира.

Давайте проанализируем данную трактовку. Как уже было сказано, в то время в руководстве СССР доминировали антисоветские силы. Тогда кто и зачем мог остановить матч, чтобы «спасти Карпова от неминуемого поражения»? В своей книге «Два матча» Каспаров пишет, что 14 февраля 1985 года Кампоманес показал ему письмо, подписанное председателем Шахматной федерации СССР Севастьяновым, в котором говорилось, что шахматная федерация обеспокоена крайней усталостью обоих участников и просит о трехмесячном перерыве.

Так значит, Карпову решили помочь чиновники из Госкомспорта СССР? Нелепость. Покровителем Каспарова был сам Алиев – фигура куда более влиятельная, чем любой представитель спортивных структур. Кто же тогда мог пойти наперекор его воле и лишить Каспарова шанса стать чемпионом мира? В чьей власти было заставить филиппинца Кампоманеса приехать в Москву, чтобы «помочь Карпову»? На эти вопросы нет вразумительного ответа в рамках изложенной версии.

Обратимся к фактам.

1. 14 февраля Каспаров встречается с Кампоманесом и узнает от него о письменной просьбе шахматной федерации СССР сделать в матче трехмесячный перерыв.

2. 15 февраля на пресс-конференции Кампоманес заявляет о том, что матч аннулируется и новый матч начнется со счета 0:0. Карпов выражает несогласие с решением президента ФИДЕ. Каспаров также подтверждает свою готовность продолжать матч.

3. Объявляется перерыв на полтора часа, после которого Карпов подписывается под решением Кампоманеса. Каспаров отказывается.

4. 19 февраля Карпов пишет открытое письмо Кампоманесу, в котором требует продолжить матч.

Согласитесь, перед нами несусветная путаница. Если Карпов действительно заинтересован в отмене матча, то зачем же он требует его возобновить? Быть может, всё дело в тонком расчете и письмо написано для отвода глаз? То есть Карпов знает, что матч в любом случае не возобновят, и для сохранения лица пишет письмо, которое Кампоманес не воспримет всерьез? Смотрим, что было дальше.

Карпов направил свое письмо в центральный информационный орган СССР - «ТАСС» и в иностранное агентство «Рейтер» так, чтобы не только в Советском Союзе, но и во всем мире узнали его позицию. Причем Карпов, выступая в информационной программе «Время», упомянул о письме. Вскоре весь мир читал письмо Карпова, а жители СССР – нет! Иностранное агентство распространило письмо советского чемпиона, а советское агентство ТАСС - нет!

Только верховная власть могла приказывать центральному информационному органу Советского Союза. Только вмешательство высших правителей СССР могло вынудить руководство «ТАСС» не обнародовать письмо Карпова. Можно ли после этого говорить, что правители СССР поддерживали Карпова, и остановили матч в его интересах? Очевидно – нет. История с письмом свидетельствует о противоположном.

Но власть партаппарата не распространялась на зарубежное агентство и в мире знали, что Карпов требует возобновить матч. Весь мир знал, что Каспаров не согласился с решением об отмене матча, теперь весь мир (кроме рядовых жителей СССР) узнал, что и Карпова оно не устраивает. Кампоманес оказался в очень непростом положении, ведь если оба шахматиста готовы играть, если оба считают, что отмена матча нарушает их права, то в глазах общественности он и только он окажется виновен в срыве чемпионата мира.

А что же Каспаров? До этого момента его действия выглядели последовательными. На пресс-конференции Кампоманеса он заявил, что не согласен с отменой матча, чуть позже он отказался подписывать соответствующее соглашение, которое Карпов подписал. И вот Карпов отказался от своей подписи, а, значит, появилась реальнейшая возможность добиться продолжения соревнования. Казалось бы, вот сейчас Каспаров начнет проявлять активность, но вместо этого Кампоманесу даже пришлось прибегнуть к ультиматуму, чтобы разыскать Каспарова.

Кампоманес заявил, что если Каспаров не выскажет своего отношения к сложившейся ситуации, то Кампоманес расценит его молчание как согласие с любым решением, которое Кампоманес примет с учетом письма Карпова. Тут же руководитель делегации Каспарова направил Кампоманесу телеграмму о том, что Каспаров удовлетворен решением, принятым в Москве (об отмене матча) и уже готовится к переигровке.

Итак, Каспаров, утверждавший на пресс-конференции в Москве, что не согласен с Кампоманесом, не только не воспользовался изменившейся ситуацией, для того, чтобы отстоять свои права, но после письма Карпова, по сути, поддержал именно то решение, с которым ранее не согласился! Если на первой конференции 15 февраля 1985 года Карпов согласился с отменой матча, а Каспаров – нет, то спустя совсем немного времени, Карпов выразил протест, а Каспаров поддержал Кампоманеса.

Последовала еще одна пресс-конференция президента ФИДЕ, на Филиппинах. Окончательное решение: результат матча аннулирован, новый матч начнется со счета 0:0.

Итак, мы рассмотрели версию о том, что матч остановили под давлением руководства СССР, и это было сделано в интересах фаворита партаппарата (Карпова), поскольку Карпов после нескольких месяцев изнурительной борьбы оказался измотанным и больше не мог оказывать серьезное сопротивление Каспарову. Тем самым у Каспарова отняли возможность стать чемпионом мира.

Анализ данной версии показывает, что она противоречива и не объясняет целый ряд фактов, имеющих прямое отношение к рассматриваемым событиям. Таким образом, необходимо признать эту версию несостоятельной.

Что же произошло на самом деле? Я предлагаю другую версию, непротиворечиво объясняющую нестыковки.

Итак, первые же партии показали значительное превосходство Карпова. Живая легенда советского спорта не просто побеждает, а буквально громит того, кто по замыслу партэлиты должен стать символом перемен, «свежим ветром в затхлой атмосфере застоя».

Перед покровителями Каспарова возникает трудная задача. Каспарова надо спасти от поражения, но при этом сделать так, чтобы никто не догадался, что система на его стороне. В противном случае рушится тщательно подготавливаемый миф об одиночке, «бросившем вызов прогнившему коммунистическому режиму». Какой уж тут вызов, если «прогнивший режим» всемерно способствует Каспарову?

Остановить матч при счете 4:0, и тем более при 5:0 в пользу Карпова невозможно, всем сразу станет ясно, на чьей стороне, на самом деле, находится система. Покровителям Каспарова ничего не остается, как ждать, и надеяться, что их протеже сможет выиграть хотя бы несколько партий. Тогда можно будет создать видимость перелома в ходе матча и представить дело так, будто бы испугавшийся Карпов пытается уйти от поражения, действуя неспортивными методами.

Хотя Каспаров смог избежать разгрома (счет 5:3), от которого находился буквально в шаге, главная цель – стать чемпионом мира, всё равно труднодостижима. Покровители Каспарова понимают, что медлить больше нельзя. С одной стороны Каспаров выиграл две партии подряд, значит, видимость перелома в ходе матча обеспечена, а с другой - Карпову достаточно выиграть всего одну партию, и он чемпион. Видимо, по указанию руководителей СССР советская шахматная федерация обращается к президенту ФИДЕ Кампоманесу с письменной просьбой сделать перерыв в матче.

Приходится предполагать, что Каспаров в курсе задуманного плана, и его роль заключается в том, чтобы демонстрировать на публике свое несогласие с приостановкой, а позже и с отменой матча.

15 февраля Кампоманес на пресс-конференции в Москве заявляет о своем решении остановить матч, и провести новый, который начнется со счета 0:0. На пресс-конференции Каспаров действует по плану и выражает протест. Но и Карпов также не согласен с решением Кампоманеса. Объявляется перерыв, идут консультации, после чего Карпов подписывается под решением Кампоманеса. Каспаров отказывается.

19 февраля Карпов пишет открытое письмо Кампоманесу, в котором требует возобновить матч, тем самым, отменяя свое предыдущее решение. Весь мир узнает, что не только Каспаров, но и Карпов готов играть. План антисоветской элиты оказывается под угрозой срыва. Однако главная цель манипулятивной операции заключалась в том, чтобы дискредитировать Карпова в глазах граждан СССР, а здесь у руководства страны имелись все возможности воспрепятствовать распространению неудобной для них информации.

По приказу властей ТАСС отказывается обнародовать письмо Карпова. Внутри Советского Союза все знают, что Карпов подписал какие-то бумаги, в соответствии с которыми матч отменили, Каспаров подпись не поставил, а значит он – жертва. Общественное мнение начинает склоняться в пользу Каспарова. Но при этом рядовой житель СССР не ведает о том, что Карпов спустя несколько дней после московской конференции отказался от своей подписи, тем самым, предоставив и Каспарову реальную возможность настоять на возобновлении матча.

Не знают и о том, что Каспаров именно в этот момент начал уклоняться от переговоров с Кампоманесом, а, в конце концов, руководитель каспаровской делегации направил президенту ФИДЕ телеграмму, в которой сообщалось, что Каспаров согласился с решением Кампоманеса отменить матч и уже начал подготовку к переигровке.

Без учета этих важнейших фактов, действительно может сложиться впечатление, что система спасала Карпова и грубо нарушила права Каспарова. Вот так план антисоветской элиты увенчался успехом.

Следующий матч начался со счета 0:0, когда перестройка уже шла полным ходом, и Карпова взялись травить уже в открытую. Каспаров выглядел как моральный победитель, а репутация Карпова оказалась подорванной. В глазах многих людей он предстал в виде закулисного интригана, воспользовавшегося своими номенклатурными связями, поскольку понял, что не сможет победить Каспарова в честной борьбе. Мало того, у Карпова отняли то значительное преимущество в два очка, при том, что для победы в матче ему оставалось выиграть лишь одну партию.

Помимо важного психологического преимущества Каспаров получил несколько месяцев для осмысления того уникального опыта, который он приобрел в матче с чемпионом мира Карповым. Карпов, легко выиграв четыре партии из первых девяти, выявил целый ряд слабостей в игре Каспарова, и тому, как воздух был необходим тайм-аут для устранения вопиющих недостатков своего стиля.

Однако, даже находясь в столь невыгодном положении, Карпов и во втором матче долго вел в счете, а развязка наступила лишь в последней партии. Карпов проиграл ее, а вместе с ней и матч. Антисоветская элита получила антисоветского чемпиона.

Это только лишь версия, предположение, и вряд ли можно абсолютно точно утверждать, как в точности обстояли дела на самом деле. Но согласитесь, здесь есть над чем задуматься.

С учетом сказанного, события 1984-1985 года воспринимаются по-иному. Если предположение верно, то нетрудно заметить, что успех Каспарова тогда и победа «оранжевых», основываются на принципиально идентичной схеме, по которой спустя много лет привели к власти Ющенко.

Как это было в матче Карпов-Каспаров. При счете 5:3 в пользу Карпова. Результат матча аннулируется. Назначается переигровка, в которой побеждает Каспаров. Его победа преподносится как победа демократических сил, олицетворяющих свободу, над представителем "прогнившей номенклатурной власти".

Как это было на Украине в 2004 году. Янукович выиграл выборы, со счетом (если так можно выразится) 49,46%:46,61%. Результаты выборов были, по сути, аннлуированы, был назначен так называемый "третий тур", который выиграл Ющенко. Его победа точно так же преподносилась обществу как победа демократических сил, олицетворяющих свободу, над представителем "прогнившей номенклатурной власти".

Разве это не одна и та же схема?

Воистину, шахматы – уникальная игра, сплав спорта, науки, искусства и большой политики, в том числе, и окрашенной в «оранжевые» тона.