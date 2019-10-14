Нобелевскую премию по экономике дали за новый подход к борьбе с нищетой

13:19

Специалисты из Индии, США и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за свое исследование способов борьбы против нищеты. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Премию получат Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер соответственно.

В число лауреатов в 2019 году попала 46-летняя француженка Дюфло. Она стала второй женщиной в истории, которой присудят Нобелевскую премию по экономике. Десять лет назад американка Элинор Остром была удостоена премии за анализ экономического управления.

Нобелевскую премию вручат на торжественной церемонии в Стокгольме 10 декабря, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля.

Нобелевскую премию по экономике учредил Госбанк Швеции в 1968 году. Она не относится к основным пяти премиям, а ее размер составляет около 900 тысяч долларов.