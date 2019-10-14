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Нобелевскую премию по экономике дали за новый подход к борьбе с нищетой

13:19 14.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Специалисты из Индии, США и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за свое исследование способов борьбы против нищеты. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Премию получат Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер соответственно.

В число лауреатов в 2019 году попала 46-летняя француженка Дюфло. Она стала второй женщиной в истории, которой присудят Нобелевскую премию по экономике. Десять лет назад американка Элинор Остром была удостоена премии за анализ экономического управления.

Нобелевскую премию вручат на торжественной церемонии в Стокгольме 10 декабря, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля.

Нобелевскую премию по экономике учредил Госбанк Швеции в 1968 году. Она не относится к основным пяти премиям, а ее размер составляет около 900 тысяч долларов.

Темы: Награды в мире науки, Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 16:14
Гость: Евгений В

"Специалисты из Индии, США и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за свое исследование способов борьбы против нищеты".
Это же не просто словоблудие, премию за это не дают. Так в чем суть их предложений? Попробовал найти, оказывается секрет. Нашел только об улучшении детской образовательной системы, в связи с этими исследованиями.
14.10.2019, 15:22
Гость: ser

во! я так хочу! лежать на диване и вместо пива пить "Black Velvet", как американский средний класс!
14.10.2019, 15:17
Гость: GHDH

Я таки дико звиняюсь, но как ви хотите распределять то что по праву собственности принадлежит капиталу, не отнимая его? Ведь капитал это то, что обеспечивает право собственности на прибавочный продукт.
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