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Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС

16:33 18.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сразу две женщины в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В открытый космос вышли американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Отмечается, что во время выхода, который начался в 14:38 по московскому времени, им предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

Как рассказали в НАСА, с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

6 и 11 октября Кук и американский астронавт Эндрю Морган совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Однако из-за отказавшего в минувшие выходные одного из внешних энергоблоков, отвечающих за зарядку/разрядку аккумуляторных батарей станции, НАСА вынуждено было приостановить плановые работы за бортом МКС и предпринять выход в космос для проведения ремонта, которым и займутся Кук и Меир. Несмотря на сбой, электроснабжение станции остается достаточным, однако неисправность не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет десять лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

Темы: Космонавтика в мире, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 20:35
Гость: Кто-то

Следующий рекорд будет:"ТРИ женщины вышли в открытый космос", потом "ЧЕТЫРЕ женщины вышли в открытый космос"...
Нннда, феноменальное, конечно, достижение.
18.10.2019, 20:14
Гость: IgS

полетит ладно а ну как залетит? далеко от корабля. а вы что подумали? а вообще, обе молодцы.
18.10.2019, 19:11
Гость: Насчёт этих батарей.

Тяжёлые ведь. А если уронят? Упадет кому-нибудь на голову. Не женское это дело - шпалы укладывать.
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