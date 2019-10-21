Почему мы должны слушать Горбачева?

Экс-президент СССР раздает интервью, в которых учит всех жизни. Вот только есть ли у него на это моральное право?



Михаил Горбачёв, 2010 год. Фото с сайта wikimedia.org

«Известия» на днях опубликовали беседу с Михаилом Горбачевым. Бывший советский лидер в менторском, а местами даже в слегка ироничном тоне, рассказал о своих дипломатических достижениях, падении Берлинской стены и проблемах ядерного противостояния.

Так говорит Горбачев

О событиях конца 1980-х в Европе Горбачев повествует с гордостью, считая их, очевидно, своим огромным достижением.

«Разрушение стены стало шагом в движении к объединению Германии. А объединение Германии было лишь частью всеобъемлющего процесса окончания холодной войны, круто изменившего в то время жизнь Европы, да и всего мира», - цитируют Горбачева «Известия».

«Месяцем позже мы с Гельмутом Колем подписали важнейший документ - «Договор о добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ». Сейчас некоторые «эксперты» любят глубокомысленно порассуждать о том, кто тогда «выгадал» и кто «прогадал». Договор был взаимовыгодным!», - продолжил бывший глава СССР.

«Как только меня избрали генеральным секретарем - в то время это был, по сути дела, главный государственный пост в стране - я дал себе слово решительно отказаться от применения силы в политике», - хвастается экс-президент.

«Мы видели в перестройке именно прорыв к свободе для наших граждан. И мы не могли отказывать в таком же праве на свободу гражданам соседних стран, наших союзников (...). Падение стены стало огромным шагом на пути к свободе. В этом смысле можно говорить о победе идей перестройки. И последствия падения стены, объединения Германии были для Европы и мира позитивными. В центре Европы исчез постоянный очаг напряженности. Отношения между нашей страной и Германией перешли на новый уровень во всех сферах», - подчеркивает Горбачев с гордостью.

«Некоторые наши эксперты поют дифирамбы ядерному оружию. Дескать, оно спасло мир от войны. А я отвечаю: по крайней мере однажды оно поставило мир на грань самоуничтожения. Я имею в виду Карибский кризис. Всё висело на волоске», - поучает аудиторию экс-президент Советского Союза.

«Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», - заметил Горбачев с некоторой долей жеманства.

Вот только говорит ли он правду?

Эпохальное мошенничество

Создание многоуровневой буферной зоны в Европе – это заслуга Иосифа Сталина. В свое время он принял государство, граница которого проходила в районе Ленинграда, Минска и Житомира, причем практически все западные соседи не испытывали к Стране Советов добрых чувств и даже не пытались скрывать, что при первом же удобном случае попытаются откусить от нее кусок побольше.

Если кто-то и питал какие-то иллюзии относительно «европейской порядочности», то они должны были исчезнуть в 1938 году, когда фашистские и «демократические» страны с милой улыбкой растерзали Чехословакию, провоцируя при этом на войну Советский Союз.

Учитывая то, что экономических возможностей воевать со всей Европой у СССР тогда не было, Сталин попытался сначала склонить к союзу Англию, Францию и Польшу, а когда из этого ничего не вышло, дал Гитлеру гарантии невмешательства в его европейскую политику в обмен на встречное невмешательство Германии в процесс возврата территорий, аннексированных у России соседями во время Гражданской войны.

Отодвинув границу от Ленинграда, присоединив Западную Белоруссию, Западную Украины и Бессарабию, а также советизировав Прибалтийские республики, Сталин, возможно, спас все человечество.

Не продумай это все советский вождь заблаговременно, и война бы стартовала прямо под Ленинградом, Киевом и Минском, причем, возможно, задолго до 1941 года. Длины первого броска нацистам как раз могло хватить на захват Москвы и выход к Волге, после чего пал бы СССР, а вслед за ним, скорее всего, и весь остальной мир.

Уже во время войны Сталин, естественно, не мог не заметить недобросовестных действий союзников, и, естественно, не питал никаких иллюзий касательно отношений с Западным миром. Поэтому в одних государствах, освобожденных Красной армией от нацизма, СССР помог прийти к власти социалистическим правительствам, а от других добился стойкого нейтралитета (как это было в случае с Финляндией и Австрией).

В итоге границы СССР обрели геополитическую устойчивость, а потенциальным противникам для того, чтобы добраться до Москвы, пришлось бы с боями пройти тысячи километров.

Обеспеченные Иосифом Виссарионовичем гарантии безопасности просуществовали худо-бедно более сорока лет. Инспирированные западными спецслужбами попытки разрушить соцлагерь долгое время оставались безуспешными.

При этом всем адекватным людям было ясно – Запад не перестанет искать слабые места социалистического лагеря, поэтому обеспечение его безопасности требовало серьезных усилий.

После же прихода к власти в СССР Михаила Горбачева ситуация оказалась банально отпущена, что полностью развязало руки западным «спецам». Результат не заставил себя долго ждать.

В 1989 году Восточная Европа оказалась объята революционным пламенем. И Горбачев просто опустил руки. При этом он (вместе с членами своей команды) умудрился получить от госсекретаря США Джеймса Бейкера, главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, канцлера Гельмута Коля и других западных политиков лишь устные заверения в том, что НАТО якобы никогда не будет расширяться на восток. Чего стоили все эти обещания – мы сегодня прекрасно знаем.

По сути, западные политики, как заправские мошенники, попросту «кинули» Горбачева. Вот только беда в том, что платить по его счетам пришлось всему населению бывшего Советского Союза, а экс-президент по этому поводу особо не переживает. И с философским видом рекламирует то пиццу, то сумки... Добытое острым умом Сталина и оплаченное жизнями миллионов советских солдат Горбачев просто подарил своим западным друзьям.

Реки крови и нищета

Можно сколько угодно критиковать сегодня Советский Союз. Но это была супердержава с сильнейшей армией и второй по мощи на планете экономикой. Причем с экономикой растущей. В 1980-е годы промышленное производство в СССР достигло уже около 80% от американского.

При этом советские власти эффективно обеспечивали своим согражданам не только уверенность в завтрашнем дне и внешнюю безопасность, но и внутреннее спокойствие. Межнациональные конфликты до эпохи Горбачева в Союзе возникали нечасто и решались быстро.

Большинство из тех, кто потом, в конце 1980-х, станет лидерами радикальных движений или полевыми командирами, в догорбачевские времена были обычными советскими офицерами, партработниками среднего звена или вообще людьми, совершенно далекими от политики и военного дела.

Михаил Горбачев сегодня с пафосом рассказывает о своем «отказе от применения силы». Однако он либо вообще ничего не понимает в управлении государством, либо врет в лицо миллионам людей.

Еще тысячи лет назад целые народы передавали государствам монополию на насилие именно для того, чтобы эти самые государства эффективно обеспечивали их безопасность. Когда монополии на насилие нет и в толпах начинает работать «право сильного», всем от этого становится только хуже.

Войны на территории Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Северного Кавказа стали прямыми производными от «неприменения силы» Михаилом Горбачевым. Собственно, как и этнические чистки в Средней Азии вместе с издевательствами над русскими в Прибалтике. «Отложенным эффектом» горбачевской политики, по сути, является даже сегодняшняя война в Донбассе.

Что мы получили в сухом остатке? Развал огромной страны, бойни, унесшие сотни тысяч человеческих жизней, массовые грабежи и изнасилования, реанимацию в ряде регионов бывшего СССР феодальных порядков, разгул неонацизма и национализма. А также – социально-экономическую катастрофу! Вместо динамичного роста населения практически по всему постсоветскому пространству после развала страны началось вымирание людей.

Доходы населения России к середине 1990-х по сравнению с завершающим периодом существования СССР рухнули в 2-3 раза. Возникла колоссальная задолженность по зарплате. Началось дикое имущественное расслоение.

Если в 1991 году разрыв в доходах между 10 % самых богатых и 10 % самых бедных составлял 4,5, то к концу 1995 года он увеличился до 13,5 раз. Почти в два раза обвалился ВВП России (если сравнивать с РСФСР), в два с лишним раза – промышленное производство. Начался разгул преступности. В общем, словосочетание «лихие 90-е» прекрасно понятно всем, кто их пережил.

Михаил Горбачев, конечно, может пытаться «скидывать» все на некие «системные проблемы», доставшиеся ему в наследство от предшественников. Вот только сам он пробыл у власти целых шесть лет. Этого было мало, чтобы сделать хотя бы что-то?

Хотелось бы напомнить уважаемому Михаилу Сергеевичу, что состояние дел в Китае, когда его принял под свое фактическое руководство Дэн Сяопин, было на порядке хуже, чем в СССР 1985 года. Тем не менее, он, а затем члены собранной им команды, совершили настоящее экономическое чудо. Причем, умудрившись при этом сохранить не только «сложную» в этно-культурном плане страну, но и сам коммунистический режим!

И если бы в 1989 году Дэн Сяопин и члены его окружения начали бы философствовать о «неприменении силы», то «майдан» на площади Тяньаньмэнь удался бы, и мы бы с вероятностью в 99,9% вместо современного лидера мировой экономики КНР наблюдали бы нищую и растерзанную страну...

Та же команда, которую собрал Горбачев, в 1991 году окончательно развалила СССР и погрузила «новые независимые государства» в пучину диких кризисов.

Можно теоретизировать сколько угодно, но жизнь устроена так, что за все происходящее в стране ответственность несет лидер. Ситуация, в которой оказался в 1941 году Иосиф Сталин, была в тысячи раз хуже самых «черных» дней Горбачева. Но Сталин смог справиться. А Горбачев – нет. Вот, собственно, и все.

Причем, справедливости ради нужно отметить, что у Горбачева были определенные успехи. Например, весьма хороша как идея была осмеянная многими антиалкогольная кампания. Нравится это кому-то или нет, но она позволила пусть и ненадолго, но достичь пика продолжительности жизни в СССР.

Были у Горабчева также определенные дипломатические и штучные экономические успехи. Возможно, на должности министра или депутата он бы даже смог приносить народу пользу. Вот только на посту генсека и президента уровень его компетенции был многократно превышен.

Автор этих строк далек от мысли о том, что Горбачев являлся умышленным предателем. Уж слишком искренне он расстроился в 1991-ом. Однако к управлению государством он был категорически не способен.

И за его непрофессионализм всем народам СССР пришлось заплатить страшную цену. Как и за бездеятельность в экстренных ситуациях вместе с наделением властными полномочиями откровенных предателей. Поэтому попытки Горбачева поучать кого-то и делиться своим «бесценным опытом» вряд ли можно воспринимать всерьез. Наруководился уже. Хватит.