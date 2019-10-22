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Правительство утвердило положение об учениях по надежному Рунету

11:14 22.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что учения будут проводиться не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана проведения учений, согласованного с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Напомним, с 1 ноября текущего года в силу вступит большая часть норм закона «о суверенном Рунете». По мнению авторов законопроекта, он позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России». На реализацию данного проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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22.10.2019, 15:25
Гость: Кот Мурр

Значит отключать рунет БУДУТ!
.
Вот тутошним Хекам и Даланкам работы то прибавится!
22.10.2019, 13:43
Гость: Нет, Гозман, нет

Прочитал как спутник Stalin. Поперхнулся макарошками.
22.10.2019, 12:47
Гость: Павел__

"Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, которого часто называют правой рукой патриарха Кирилла, находится в командировке в США. В числе встреч в списке — разговор с госсекретарем Майком Помпео.
Об этом 22 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп. О будущей встрече известно мало: только то, что она состоится в департаменте и будет закрытой для прессы. Тема разговора не обозначена."
- ну что, кто из них кому докладывать будет "о проделаной работе"?
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