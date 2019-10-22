Правительство утвердило положение об учениях по надежному Рунету

11:14

Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что учения будут проводиться не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана проведения учений, согласованного с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Напомним, с 1 ноября текущего года в силу вступит большая часть норм закона «о суверенном Рунете». По мнению авторов законопроекта, он позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России». На реализацию данного проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.