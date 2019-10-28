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Ученые связали судьбу всего человечества с популяцией пчел

10:56 28.10.2019

Сокращение популяции пчёл способно негативно отразиться на судьбе всего человечества

К таким выводам пришел британский энтомолог из Оксфорда Джордж Макгэвин.


Фото с сайта pixabay.com

Ученый рассказал журналистам, что в прошлом пчёлы сыграли важную роль в разнообразии жизни на Земле. Так, их появление совпадает с распространением покрытосеменных растений (началось порядка 100 млн лет назад), которые необходимы в том числе и для человека.

«Без них (пчёл) нам пришлось бы кардинально изменить наши пищевые привычки. Нет пчел - нет цветов, нет фруктов, нет овощей», - сказал Макгэвин.

Таким образом, считает Макгэвин, сокращение численности пчёл крайне негативно скажется на разнообразии важнейших для человечества культур.

Напомним, летом текущего года появились сообщения о массовой гибели пчел в 20 российских регионах. По данным Россельхознадзора, это было вызвано бесконтрольным применением пестицидов. Также указывается на то, что фермеры, вопреки правилам, не предупреждали пчеловодов о сроках обработки полей.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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