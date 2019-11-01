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В России появится своя спутниковая система телефонной связи

13:47 1.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России появится собственная спутниковая телефонная связь, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олега Химочко.

По словам Химочко, услуги спутниковой телефонной связи будет предоставлять спутниковая система "Гонец" второго поколения. Ее развертывание начнется в 2024 году и будет насчитывать 28 спутников.

"В новом поколении системы "Гонец" планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной", — заявил он.

На сегодняшний день спутниковая связь в России доступна только через зарубежные орбитальные группировки. Даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.

По словам Химочко, новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей. По мнению разработчиков, она будет востребована в энергетике, нефтегазовой и транспортной сферах, в том числе в судоходстве, а также в сельском хозяйстве, экологии, добывающей промышленности и других.

Темы: Россия, Связь и телекоммуникации
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 17:54
Гость: Сердечник

опоздали лет на 40
01.11.2019, 15:18
Гость: развертывание начнется в 2024 году

а к тому времени или ишак, или падишах
01.11.2019, 15:02
Гость: Pupsik

Ага, опять лапша в будущем времени - неимеющианалогов к 2024 году...Кто то еще на туфту ведется?
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