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«Росатом» рассекретил документы о наращивании ядерного оружия в СССР

17:23 5.11.2019
Фото с сайта rosatom.ru
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Госкорпорации «Росатом» опубликовала документы о наращивании в СССР ядерного оружия.

Документы опубликованы в специальном разделе сайта.

Среди них, например, имеется письмо руководителя атомного проекта Бориса Ванникова Лаврентию Берии. В письме указывается на необходимость строительства новых заводов для производства оружейного урана и плутония.

В этом письме Ванников отмечал, что к 1951 году СССР может столкнуться с дефицитом металлического природного урана («А-9»). Для решения проблемы было предложено построить новый завод по добыче этого вещества, а также построить заводы по обогащению урана («А-95») и производству плутония («Z»).

Новый диффузионный завод по обогащению урана предлагалось построить в Томске из-за его близости к Кузбассу и наличия специалистов. Завод по производству плутония Ванников предлагал строить на реке Ангара в районе Братска.

Данный проект предполагал создание трех графитовых реакторов и трех реакторов на тяжелой воде (дейтонные котлы).

Кроме того, среди опубликованных документов имеется постановление Совета министров СССР, в котором строительство заводов возлагалось на МВД СССР.

Темы: История СССР, Росатом
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 20:30
Гость: Евгений В

Эти документы по сути рассекречены уже более 20 лет назад для США. На подземном комбинате № 815 (приказ о начале создания подписан Сталиным 26 февраля 1950 года) первый реактор типа АД по наработке теллура 120 (плутония 239) запущен 1958 году. Остановлен в 1992 году. В 1993 году подписано Соглашение ВОУ-НОУ (Гор - Черномырдин) и комбинат стали регулярно посещать американцы. Была создана объединенная проектная группа по обеспечению учета и контроля и физической защиты ядерных материалов. Я сам работал в этой группе. Тоже самое было зеркально с аналогичным предприятием в США «Саванна-Ривер». Кстати, Соглашение так и не было официально ратифицировано в РФ, но его продвижение курировал Ельцин лично.
05.11.2019, 19:49
Гость: "Разоблачителю":

К чему этот вопль буржуазного нытика,
Чья так неуместна подспудная "критика"?
Чем "плох"-то Союз "рассекреченный" был:
Не тем ли, что мир и себя защитил?
05.11.2019, 19:43
Гость: НХ

Не понятно, зачем всё это рассекречивать. Остаётся также вопрос, а заводы построили действительно там, где предлагал Ванников? Кроме того, не указано в заметке, к какому времени относится этот документ.
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