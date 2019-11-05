«Росатом» рассекретил документы о наращивании ядерного оружия в СССР

17:23

Госкорпорации «Росатом» опубликовала документы о наращивании в СССР ядерного оружия.

Документы опубликованы в специальном разделе сайта.

Среди них, например, имеется письмо руководителя атомного проекта Бориса Ванникова Лаврентию Берии. В письме указывается на необходимость строительства новых заводов для производства оружейного урана и плутония.

В этом письме Ванников отмечал, что к 1951 году СССР может столкнуться с дефицитом металлического природного урана («А-9»). Для решения проблемы было предложено построить новый завод по добыче этого вещества, а также построить заводы по обогащению урана («А-95») и производству плутония («Z»).

Новый диффузионный завод по обогащению урана предлагалось построить в Томске из-за его близости к Кузбассу и наличия специалистов. Завод по производству плутония Ванников предлагал строить на реке Ангара в районе Братска.

Данный проект предполагал создание трех графитовых реакторов и трех реакторов на тяжелой воде (дейтонные котлы).

Кроме того, среди опубликованных документов имеется постановление Совета министров СССР, в котором строительство заводов возлагалось на МВД СССР.