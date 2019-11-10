Дорогой Леонид Ильич: 37 лет назад скончался отец «золотой эры» социализма

Маршала Советского Союза и Верховного Главнокомандующего долгое время принято было ругать или рассказывать про него анекдоты. А заслужил ли он это?

Фото с сайта ргани.рф

В основном потешались над дикцией Брежнева, на все лады изгаляясь над ней. В основном это делали те, кто в армии никогда не служил, а Леонид Ильич на фронте был с 14 июля 1941 года и до конца войны. Да, он был политруком, но немецким пулям и осколкам разве была разница, кого убивать?

Кстати, если кто не в курсе, то в кошмарное лето 1941 года попавших в плен политруков немцы сходу убивали. И не всегда расстреливали, а любили колоть штыками и наблюдать за агонией человека или плеснуть бензина и сжечь живьем. Нередко просто давили танками. Так что попади Леонид Ильич в плен – участь его была бы незавидной. И уж точно будущего генсека нельзя упрекнуть в том, что, находясь на фронте с 14 июля 1941 года, он отсиживался по тылам и воевал на «Ташкентском фронте».

Порох он не просто нюхал, а прекрасно знал, как пахнет смерть. При высадке на «малую землю» его сильно контузило, да и потом ему не раз приходилось участвовать в боях. Да, может быть маршальское звание и пять Звёзд Героя СССР - это перебор, но что такое война, Брежнев знал не понаслышке. И весь ужас войны он видел лично, наблюдая его с жуткого лета 1941 года.

После войны Брежнев прославился тем, что в кратчайшие сроки сумел восстановить Днепрогэс и в Запорожье заработали домны, давшие стране сталь. В 1955 году Хрущёв бросил его на целину и в том же году наорал на него, незаслуженно спустив притянутых за уши собак, но уже в 1956 году целина дала стране первый хлеб. Ну а в 1964 кукурузного придурка в вышиванке партия выкинула на помойку истории, и началась эра Брежнева.

Разумеется, разного рода узколобая антисоветская погань постаралась обозвать эти 18 брежневских лет эпохой «застоя». Хотя именно в эту эпоху СССР, да и весь соцлагерь, жил как никогда комфортно. Достаточно посмотреть на рост экономики в СССР и сравнить её с нынешними показателями.

Можно привести очень простой пример – количество запущенных в серию военных и гражданских самолетов и вертолетов в СССР и в нынешнюю эпоху «стабильности». При Брежневе «на крыло встали» лайнеры Ту-134, Ту-154, Ил-62 и Ан-26. Военные получили МиГ-23, МиГ-25, Су-15, Су-17, Су-24, вертолеты Ми-8, Ка-27 и его модификации, а сейчас что мы имеем? «Суперджет-100», штучный Су-57 и вертолет «Ансат». Ка-52 и Ми-28 родом из Советского Союза, поэтому в актив нынешней команде «поднимальшиков с колен» их сложно записать.

В брежневскую «эпоху застоя» были построены такие промышленные гиганты, как ВАЗ и КАМАЗ, «Атоммаш», сотни предприятий получили новейшее оборудование, переоснастились, и неудивительно, что страна стала второй экономикой мира. Но какому-то ущербному, ушибленному антисоветчиной дурачку пришло в голову слово «застой» - и понеслось…

Если тогда был «застой», то что мы имеем сейчас? Как это назвать?

Знавшие близко Брежнева люди в своих мемуарах давали ему разную оценку. Местами прямо противоположную, но все отмечали, что Леонид Ильич был идеальным «царём» для пресловутого «маленького человека». Он свободно выходил «в народ», а не к ряженым под народ сотрудникам спецслужб, и запросто мог общаться с кем угодно, особенно если вспоминались общие фронтовые дела. И многие подчеркивали стиль руководства Брежнева – он любил больше поощрять, нежели карать, как это было в предыдущие десятилетия.

Говоря о Брежневе, невозможно не упомянуть Афганистан. Решение о вводе войск в эту страну было чудовищной геополитической ошибкой, и вина Брежнева как лидера страны в этом безусловно есть. И можно сколько угодно долго вспоминать, как советское руководство не хотело этого делать, можно вспоминать докладные записки КГБ, Генштаба, ГРУ, но к огромному сожалению, именно Леонид Ильич ответственен за начало афганской войны, влезши в которую СССР сильно осложнил своё международное положение. А в дальнейшем это ещё и вылилось в 15 тысяч цинков, доставленных на Родину «чёрными тюльпанами», и горем, которое не проходит и по сей день.

Но, тем не менее, и это надо признать со всей очевидностью, Леонид Ильич Брежнев в народной памяти сохранился как очень добрый, красный царь. Практически идеальный глава страны. Причем его популярность растёт год от года, по мере того, как мифологизируется советское прошлое, которое кажется всё более и более прекрасным на фоне нынешней «стабильности».

Да, под конец своей бурной жизни Брежнев выглядел неважно, а местами так и комично. Со всеми своими звёздами и титулами. Но вместе с тем, когда престарелый генсек шёл в туалет, весь мир прислушивался, холодея, к доносящимся оттуда звукам. Советский Союз был не просто мировой сверхдержавой, а страной-гигантом во всех отношениях. И влияние этого гиганта распространялось на весь мир. Брежневу было достаточно снять телефонную трубку, и на другом конце света случились бы кардинальные изменения.

Именно жизнелюбивый Брежнев, не раз смотревший смерти в глаза на фронте, сумел сделать СССР максимально защищенным от внешнего воздействия и вместе с тем дать людям жить наконец-то сыто, без постоянным рывков и модернизаций.

К середине 60-х годов все эти прорывы и модернизации задали СССР такой импульс развития, при котором он на своём огромном запасе прочности напоминал стабильно катящийся по рельсам паровоз, который остановить было невозможно. И в кабине этого паровоза 18 лет находился дорогой Леонид Ильич – лучший царь за всю российскую историю, при котором страна жила на своём максимуме. Если бы не Афганистан, то правлению Брежнева можно было бы поставить максимальную оценку. Такого доброго, душевного и щедрого царя у нас, видимо, никогда уже не будет.

Ах, ну да, совсем забыл – туалетной бумаги не хватало для вытирания ртов ушибленных антисоветчиков, впоследствии разгромивших страну и превратив её в жалкий анекдотичный полуафриканский бандустан, завозящий скрепки и прищепки из-за кордона.

К счастью, покинувший нас 37 лет назад дорогой Леонид Ильич всего этого не видит.