Японцы решили создать искусственный метеоритный дождь

11:30

Возможно, первый искусственный метеоритный дождь будет приурочен к открытию летней Олимпиады в Токио



Фото с сайта star-ale.com

Космический стартап Rocket Lab намерен 25 ноября текущего года осуществить очередной запуск ракеты-носителя Electron и вывести на орбиту семь спутников. Одним из аппаратов является японский ALE-2, предназначенный для создания искусственного метеоритного дождя.

Аппарат разработан компанией Astro Live Experiences (ALE), а его размеры составляют 60 х 60 х 80 сантиметров. Внутри него находятся 400 пластиковых сфер диаметром в 1 сантиметр, которые должны сгореть в верхних слоях атмосферы на высотах 60-80 километров.

Первая демонстрация должна состояться в следующем году. Также сообщается, что микроспутник ALE-1, запущенный в январе 2019 года, тоже готов к орбитальным тестам.

Предполагается, что шарики будут двигаться медленнее, чем обломки обычных астероидов, а созданный таким образом искусственный метеоритный дождь должен быть виден в течение примерно 3-10 секунд.

Возможно, первая демонстрация будет приурочена к открытию летней Олимпиады в Токио. Как сообщает Naked-Science, в будущем не исключается возможность создания таких метеоритных дождей для коммерческих заказчиков.



Фото с сайта star-ale.com

В число других аппаратов ракеты Electron входят экспериментальный микроспутник, предназначенный для испытаний теплоизоляционных материалов (Венгрия); телекоммуникационный аппарат FossaSat-1 (Испания); демонстрационные NOOR 1A и NOOR 1B (стартап Stara Space, США), а также разработанный студентами из Будапешта зонд SMOG-P для измерений «загрязнений» орбиты электромагнитными полями и созданный для мониторинга авиаперелетов TRSI Sat (компания ACME AtronOmatic ).

В Rocket Lab отмечают, что специалисты компании активно работают в направлении многоразовости и совершенствуют свою ракету. В этот раз ее первая ступень получит оборудование, позволяющее активно ориентироваться при спуске на Землю. В будущем, предположительно, первая ступень Electron сможет тормозиться, а затем ее будут перехватывать специальным вертолетом для возвращения на Землю и подготовки к новому запуску.