Почему это оптимальный вес стрейч пленки именно 2 кг?

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Для работы в складских комплексах очень часто используются полиэтиленовые материалы для упаковки

Наиболее распространенным вариантом является стрейч пленка. Она изготавливается разной ширины - от 100 до 500 мм; а толщины может достигать до 20 мкм. Масса бобины, с намотанной на нее пленкой производится по заказу, но более подходящим вариантом считается стрейч-пленка весом 2 кг. Ведь чаще всего работы по упаковке производятся вручную. Такой тип упаковки позволяет растягивать стрейч-полотно и длина может увеличиваться до 100%.

Данный тип относится к ручному виду упаковки. Практичный, удобный материал, который может быть различного цвета, в рулонах или нет. Стрейч-полотно применяется практически в любой сфере жизнедеятельности человека:

- торговля;

- сельское хозяйство;

- промышленность;

- грузовые перевозки и другие.

Некоторые компании используют ее в качестве рекламного продвижения, путем нанесения на поверхность информации о товаре, или предоставляемых услугах.

Купить стрейч пленку можно для того, чтобы обезопасить товар от промокания, грязи, сколов, пыли, а также возможных повреждений. Способность отличного сцепления с любой поверхностью, дает возможность объединять различный вид товара на один поддон или паллет.

Свойства данного материала можно считать уникальными:

- создание герметичной упаковки происходит за счет склеивания поверхностей или адгезии. Но в то же время полиэтилен свободно снимается с предметов, и не прилипает к ним;

- увеличение размера полотна при растяжении и последующим возвращении в первоначальное состояние - перестрейч. Таким образом, товар обтягивается плотно, и происходит закрепление на паллетах или деревянных поддонах.

Помимо ручного способа упаковки, можно использовать специальные приспособления для ускорения рабочего процесса - ручные разматыватели или диспенсеры. Их применение позволяет сделать упаковку аккуратной и качественной, а также рационально использовать материал с учетом того, что растяжение будет максимально. Помимо этого рулоны массой 2 кг, можно свободно удерживать в руках, без особых усилий.

Рассматривая ценовую составляющую, товар массой 2 кг, продается по очень выгодной стоимости. Многие специалисты рекомендуют приобретать помимо самого рулона с пленкой и диспенсер для разматывания. Ведь с его помощью, получится ускорить рабочий процесс.