Ученые впервые погрузили человека в анабиоз

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Врачи впервые поместили людей в состояние анабиоза для спасения жизни пациента. Разрешение на это дало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США



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При нормальной температуре тела около 37 °С наши клетки нуждаются в постоянном поступлении кислорода для поддержания существования. Когда сердце прекращает биться, кровь перестает доносить кислород до клеток. Без кислорода мозг может выжить только в течение примерно пяти минут, прежде чем произойдет необратимое повреждение.

Однако понижение температуры тела и мозга замедляет, практически до полной остановки, все химические реакции в наших клетках. Из-за этого они перестают нуждаться в большом количестве кислорода, так как все внутриклеточные процессы подавляются.

Переход в такое состояние, называемое анабиозом, в перспективе позволит врачам выиграть время в случае экстренных ситуаций, когда на кону жизнь пациента. В природе анабиоз естественным образом наблюдается у многих животных — они впадают в спячку. До сих пор с человеком не удавалось сделать ничего подобного.

Впервые на такой эксперимент решились ученые из Медицинской школы Мэрилендского университета. Они поместили по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. Но в планах ученых сделать это как минимум с 10 людьми и сравнить результат лечения при аналогичных травмах, но без ввода в анабиоз.

Официально этот метод называется экстренной консервацией и реанимацией (ЭКР). Медики пока один раз применили его для человека, получившего серьезную травму и следующую за ней остановку сердца. Традиционные методы экстренного вмешательства в такой ситуации не способны вернуть больного к жизни, поэтому врачи ввели пациента в анабиоз даже без получения согласия от родных.

ЭКР включает в себя быстрое охлаждение тела человека примерно до 10-15 градусов. При этом вся кровь пациента заменяется ледяным физиологическим раствором. Активность мозга в этом случается практически прекращается. Затем исследователи отключают систему охлаждения и везут тело, которое в противном случае было бы классифицировано как труп, в операционную.

Введение человека в анабиоз позволит ученым выиграть больше времени для проведения экстренных операций. Ранние исследования показали, что мыши, которым провели ЭКР, получали дополнительные три часа для лечения травмы, по истечении которых их можно было вывести из этого состояния и «вернуть к жизни».