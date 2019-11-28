«Казанский авиационный завод» собрал первый Ту-160М

13:11

«Казанский авиационный завод» собрал первый в России модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Самолет передан на испытания, которые пройдут (сначала на земле, затем - в воздухе) на площадке Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, сообщает ТАСС.

Ожидается, что Ту-160М увеличит общую эффективность авиационного комплекса. Самолет был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Ту-160М получит новейший бортовой комплекс обороны, систему связи с усиленной помехозащищенностью и уникальное вооружение, расширяющее его возможности при использовании как обычных, так и ядерных средств поражения.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В войска первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в 2021 году.