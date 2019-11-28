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«Казанский авиационный завод» собрал первый Ту-160М

13:11 28.11.2019

«Казанский авиационный завод» собрал первый в России модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Самолет передан на испытания, которые пройдут (сначала на земле, затем - в воздухе) на площадке Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, сообщает ТАСС.

Ожидается, что Ту-160М увеличит общую эффективность авиационного комплекса. Самолет был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ту-160М получит новейший бортовой комплекс обороны, систему связи с усиленной помехозащищенностью и уникальное вооружение, расширяющее его возможности при использовании как обычных, так и ядерных средств поражения.


Стоп-кадр из видео в YouTube

В войска первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в 2021 году.

Темы: Военные технологии, Авиастроение
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 18:53
Гость: blog2038,.

Такие самолёты как ТУ-160 или Б-52 хороши только против врага у которого нет развитой системы ПВО.
В остальных случаях большо опасности они не представляют.
28.11.2019, 18:51
Гость: Карл Забайкальский

Это смешное предприятие, потому и взяли в кавычки.
Как можно назвать завод, который в год производит 1-2 самолета?!!
Сборочным сараем братьев Райт?! Это вообще не завод.
Это халабуда. Мне жаль тех, кому предстоит на этом новом Ту-160М летать. Реально рисковые ребята. Новая сборка, при полном отсутствии старых кадров - смерть!!! А новых за столько лет не подготовили. И не наработали внутренние сборочные процессы. Не отточили технологии.
Будут падать обязательно. Вы посмотрите статистику. Большая часть упавших летательных аппаратов те, которые прошли модернизацию или собраны с нуля. О чём это говорит?!
28.11.2019, 17:14
Гость: Александр

«Казанский авиационный завод» собрал первый Ту-160М -
с какого хрена КАЗ берете в кавычки? это было бы понятно, если бы перед его наименованием стояла аббревиатура, обозначающая его организационно-правовую форму - ПАО, ФГУП, ОАО, КБУ и т.д. но у вас то этого нет, так не лепите туфту, тем более ТАСС, на который км ссылается, КАЗ не кавычит
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