Первый глава совета директоров Rambler не увидел связи компании с Nginx

22:00

Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев прокомментировал уголовное дело против разработчиков веб-сервера Nginx, которое, как писали СМИ, было заведено по жалобе нынешнего руководства компании.

По его словам, руководство Rambler как в начале нулевых, так и после смены акционеров в 2004 и 2006 годах никогда не ставило сотрудникам задачу по разработке «такого или подобного Nginx проекта» и не упоминало его как актив или свою разработку,пишет РБК.

«Компания «Рамблер» к Nginx не имеет никакого отношения», — заключил Сергей Васильев.

Представитель Rambler отказался от комментариев.

12 декабря в офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских прав. В Rambler сообщили, что считают веб-сервер Nginx, созданный работавшим в компании в начале нулевых Игорем Сысоевым, своим служебным произведением.