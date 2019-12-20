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В России заработала первая плавучая атомная электростанция

13:18 20.12.2019
Фото с сайта rosatom.ru
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В городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала в сеть первую электроэнергию.

Электричество поступает в Чаун-Билибинский узел, сообщается на сайте Росатома.

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. После ее ввода в эксплуатацию, количество действующих атомных станций в России увеличится до 11.

Станция имеет две реакторные установки ледокольного типа КЛТ-40С. Электрическая мощность станции ‒ 70 МВт, тепловая мощность ‒ 50 Гкал/ч.

Ожидается, что в будущем ПАТЭС заменит Билибинскую АЭС и угольную Чаунскую ТЭЦ, а также станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Отмечается, что специалисты «Росатома» сейчас работают над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который должен быть мощнее и меньше предшественника. Предположительно, он будет оснащен двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт. 

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения, Росатом
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 17:52
Гость: Ray Bloom

Теперь будет проще тырить олово у народа для заграницы.
20.12.2019, 17:33
Гость: Однако, есть вопросы:

1. "...Увеличится количество АЭС до 11",- это с учетом ликвидации Билибинской или без учета? Правила арифметики подсказывают, что их количество не увеличится. Мудрый хозяин поэтапно отремонтировал бы Билибинскую АЭС и, при необходимости, увеличил бы ее мощности, чем значительно удешевил бы разрешение проблемы энергообеспечения региона. Похоже чем-то на историю с космодромом "восточный".
2. А как быть с теплообеспечением объектов? Насколько позволяет инженерная мысль и ее внедрение, связать энергоисточнык на море с береговой инфроструктурой теплосети? И во что это "выльется"?
20.12.2019, 17:28
Гость: Самый строгий контроль

за радиацией на самой атомной станции. Знаю по опыту
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