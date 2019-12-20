В России заработала первая плавучая атомная электростанция

13:18

В городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала в сеть первую электроэнергию.

Электричество поступает в Чаун-Билибинский узел, сообщается на сайте Росатома.

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. После ее ввода в эксплуатацию, количество действующих атомных станций в России увеличится до 11.

Станция имеет две реакторные установки ледокольного типа КЛТ-40С. Электрическая мощность станции ‒ 70 МВт, тепловая мощность ‒ 50 Гкал/ч.

Ожидается, что в будущем ПАТЭС заменит Билибинскую АЭС и угольную Чаунскую ТЭЦ, а также станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Отмечается, что специалисты «Росатома» сейчас работают над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который должен быть мощнее и меньше предшественника. Предположительно, он будет оснащен двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.