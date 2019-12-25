40 лет назад началась Афганская война

25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан и началась десятилетняя афганская война



Фото с сайта wikimedia.org

Афганистан всю свою историю был «вещью в себе», уникальной страной, где не действовали и, по-видимому, никогда не будут действовать общепринятые понятия и правила игры.

Запутанные родо-племенные отношения, религиозность и особый менталитет афганцев делают Афганистан тем самым местом, про которое говорят, что там «сам чёрт ногу сломит», что не раз наблюдалось в истории этой страны. И эту особенность в обязательном порядке надо было учитывать старцам из Политбюро, решившим оказать Афганистану «братскую помощь» в декабре 1979 года.

Справедливости ради стоит отметить, что советское руководство, включая престарелого генсека Л.И. Брежнева, было против войны и всячески пыталось её избежать. Брежнев в марте 1979 года прямо заявлял, что СССР готов оказывать Афганистану любую помощь, включая военную, но прямое участие в войне не принесет ничего хорошего ни Советскому Союзу, ни Афганистану.

Его мнение разделял и председатель КГБ Ю. В. Андропов, прямо говоривший, что война в Афганистане бессмысленна, потому что «ввести свои войска – это значит бороться против народа, давить народ, стрелять в народ. Нам придется воевать против всего народа».

Министр иностранных дел А. А. Громыко пророчил крайне негативную реакцию в мире: «если наша армия войдет в Афганистан, она будет агрессором. Юридически нам не оправдать ввод войск. Согласно Уставу ООН, страна может обратиться к нам за помощью, если бы она подверглась агрессии извне, но Афганистан никакой агрессии не подвергался. У них революционная междоусобица, бои одной группы населения против другой».

Громыко знал о чём говорит: в Афганистане действительно шла самая настоящая гражданская война, при этом численность антиправительственных сил на конец 1979 года достигала, по некоторым оценкам, порядка 40 000 человек.

В 1979 году советскому руководству хватало и других проблем – его сильно беспокоила готовность американцев разместить в Западной Европе ракеты средней дальности «Першинг-2», поэтому ввязываться ещё и в авантюру с Афганистаном совершенно не хотелось. А то, что военная операция в Афганистане выглядит авантюрной, не сомневались не то что в Кремле, но даже в Генштабе. Хотя там, на всякий случай, оперативно разработали план ввода войск.

Вместе с тем СССР не хотел терять своего влияния в Афганистане, но методы управления страной афганских «товарищей», широко практиковавших репрессии, считались неприемлемыми. В Советском Союзе только объявили о построении развитого социализма, а тут такие «партнёры», не брезговавшие средневековыми казнями.

Дабы афганские товарищи свернули с этого порочного пути, предполагалось успокоить страну путем создания коалиционного правительства, но с преобладанием коммунистов. И затем постепенно вернуть ситуацию к середине 70-х годов, превратив Афганистан в тихую, спокойную страну, входящую в зону советского влияния. Но то, что могло бы сработать в Восточной Европе и даже в Латинской Америке, не сработало в Афганистане, где борьба за власть велась в привычной средневековой манере. Отчего постоянно в замешательство приходили все без исключения советские советники.

Для них стал полной неожиданностью переворот в апреле 1979 года и казнь президента Мохаммеда Дауда. А в сентябре 1979 года состоялся ещё один переворот, в результате которого был казнен премьер-министр Нур Мохаммед Тараки. Последнего Брежнев считал своим другом и был очень разозлён его убийством.

Преемника и убийцу Тараки – Хафизуллу Амина - в Кремле отныне считали чуть ли не персональным врагом. Именно убийство Тараки во многом и предопределило дальнейший ход событий. Несмотря на то, что Амин уверял советское руководство в дружбе и настаивал на продолжении сотрудничества, вскоре стало известно о его переговорах с американцами.

Амин банально пытался усидеть на двух стульях, выторговывая для себя лучшие условия. В мировой истории известно немало примеров, когда правитель той или иной страны вполне успешно выполнял этот трюк, но из Амина трюкач оказался никудышный.

Американцам ничего толкового он предложить то ли не смог, то ли не успел, а в СССР его посчитали предателем, который способен вывести Афганистан из советской сферы влияния. Да ещё в самое ближайшее время.

Более того, некоторые советские аналитики пришли к выводу, что если не принять меры, на южной границе СССР могло появиться проамериканское, враждебно настроенное государство.

Вывод напрашивался сам собой: на Амине ставился – причем в прямом смысле – крест, а на его место назначался Бабрак Кармаль. А чтобы подстраховаться при смене «антинародного» режима Амина на демократический Кармаля, было решено ввести в Афганистан «ограниченный армейский контингент».

Самое интересное, что ввод войск был выполнен по просьбе самого Амина, который неоднократно просил СССР оказать помощь в контроле северных провинций Афганистана.

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан «ограниченного контингента» численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.

27 декабря Амин по этому поводу устроил званный обед, где он благодарил советскую сторону за военную помощь и на котором… был отравлен. Правда, советские спецслужбы сработали не совсем удачно - никто не предупредил обслуживающих Амина советских врачей о том, что званный обед должен был стать для него последним. Ему сделали промывание желудка, и он остался жив, что имело далеко идущие последствия.

Пришлось устранять его силовыми методами. Дворец Амина был взят штурмом, а сам он погиб. Умри он «своей смертью», как планировалось изначально, и для советского руководства всё бы закончилось хорошо. А так получилось, что был убит президент суверенного государства, на территорию которого, к тому же, только что вторглась чужая армия.



Дворец со стороны правого крыла после штурма. Фото Абрамов Андрей с сайта wikimedia.org

Во всем мире это расценили как акт агрессии, но самое плохое заключалось в том, что ввод «ограниченного контингента» не положил конец внутриафганским распрям, а лишь подлил масла в огонь войны.

Афганцы всегда крайне враждебно относились к непрошенным, да ещё и вооруженным гостям на своей земле, с какими благими целями они бы ни приходили. Это в своё время хорошо уяснили англичане, но вот советские правители не сделали никаких выводов из истории и совершили ошибку, за которую потом пришлось заплатить высокую цену.

Афганцы могли сколь угодно долго разбираться между собой, приходить к компромиссам, а затем опять воевать, но как только был убит Амин, а по афганским дорогам загрохотали советские бронеколонны, они моментально переключились на внешнего врага.

Ввод армии в Афганистан заметно ухудшил позиции СССР на международной арене. Советский Союз открыто осуждал не только Запад, но и Китай, отношения с которым и до этого были далеки от идеальных. Мягко говоря, не выразили одобрения и союзники СССР по соцлагерю.

Кроме того, крайне негативно был воспринят ввод «ограниченного контингента» и в исламском мире, где позиции СССР всегда были достаточно сильны. Последствия не заставили себя ждать: против СССР были введены санкции, развернута мощнейшая пропагандистская кампания, была бойкотирована Московская Олимпиада-80.

Положение спас бы вывод войск в начале 1980 года, но этого не произошло. В феврале 1980 года в Кабуле начались антисоветские демонстрации, а по всему Афганистану стали отмечаться нападения на советские подразделения.

«Ограниченный контингент» был увеличен до 100 тысяч человек, и Советская Армия втянулась в самую продолжительную войну в своей истории.

Хотя вывод войск позволил бы сохранить лицо всем сторонам: СССР убрал Амина и посадил на его место лояльного Кармаля, «ограниченный контингент» так и остался бы не только ограниченным, но и краткосрочным.

После вывода войск у оппозиции не было бы повода говорить об иностранной агрессии, а духовенство не призывало бы к войне против неверных. Не было бы повода у так называемого «коллективного Запада» накачивать моджахедов деньгами и оружием, превращая их в серьёзную и малоуправляемую силу.

Но эта важнейшая развилка истории была пропущена, и дальше произошло то, чего так опасались советские вожди в марте 1979 года – армия втянулась в войну с афганским народом, причем победить в этой войне было невозможно.

Можно было ввести войска в Чехословакию или Венгрию и за короткий срок «успокоить» страну, но в Афганистане, с его уникальными особенностями, воевать можно десятилетиями без видимого результата. Что, кстати, наблюдается и в наше время.

В общем, решившись ввести войска в Афганистан, СССР ничего не приобрел, но потерял очень многое. Имидж Советского Союза как борца за мир во всём мире был сильно подпорчен, афганская война пожирала не только огромные материальные средства, но и калечила судьбы десятков тысяч солдат и офицеров.

Кроме того, в Афганистан потянулись многочисленные «борцы за веру», и очень скоро имена многих из них будут греметь по всему миру.

Стараясь прикрыть «южное подбрюшье» страны, советские стратеги крупно просчитались и вместо прикрытия разожгли вблизи этого самого «подбрюшья» многолетний пожар, который не потушен до сих пор. Искры от этого пожара летят на территорию России, грозя самыми непредсказуемыми последствиями.

В общем, решение Политбюро о вводе войск открыло самый настоящий ящик Пандоры, последствия которого ощущаются до сих пор. Это и инвалиды-афганцы, которые оказались не нужны своей стране, это и до сих пор задаваемый вопрос – за что воевали? Это и не исчезающая с годами боль утрат и память о тех, кто навсегда остался «за речкой».

Можно сколько угодно ругать последнего генсека-президента СССР Михаила Горбачёва, но одно из однозначно благих дел, что он сделал в бытность свою главой страны, так это прекращение афганской войны. Бессмысленной и беспощадной. Обошедшейся стране в слишком дорогую цену и не принесшей абсолютно ничего.

За прошедшие сорок лет было немало сломано копий вокруг главного вопроса – проиграл СССР в той войне или победил? Ответить на этот вопрос сложно, если вообще можно.

В военном отношении СССР не был побеждён – армия не была разгромлена и не сдалась в плен. Впрочем, всё то же самое можно сказать и про афганскую сторону. Так что здесь нет проигравших и победителей.

Что касается политики, то позиции СССР в 1989 году были гораздо хуже, чем в 1979 году. После вывода войск Афганистан фактически был потерян и выведен из сферы влияния СССР. Хотя в 1989 году ни о каких сферах влияния говорить уже не приходилось, так как самому Советскому Союзу жить оставались считанные месяцы.

В истории были и ещё будут такие войны, к которым нельзя подходить с мерками футбольного матча – кто больше голов забил, тот и победил. И афганская война одна их таких войн, где, по большому счёту, проиграли все и в первую очередь здравый смысл. Будь его чуть побольше у кремлевских старцев в 1979 году, сотни тысяч человек остались бы живы, включая те 15 тысяч советских солдат, что вернули домой «чёрные тюльпаны» в цинковых гробах.

Вечная им память…

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