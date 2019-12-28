Промышленные краны: конструктивные и типовые особенности
В эту группу спецтехники входит широкое разнообразие механизмов, объединенных общими конструктивными особенностями, реализацией рабочего цикла.
Промышленные краны - универсальные приспособления, способные перемещать груз вертикально или по пространственной трассе, с изменяющимся направлением. Их основной характеристикой является грузоподъемность, а разнообразие конструктивных решений позволяет легко подобрать модель, соответствующую потребностям предприятия.
Конструктивные особенности промышленных кранов
При всем многообразии моделей, каждый механизм имеет 3 основных узла:
- металлоконструкция - обеспечивает опору для крана, формирует опоры, пролеты спецмашины;
- захватное приспособление - может быть представлено крюками, клещами, ковшом, магнитами или другими элементами, обеспечивающими захват груза;
- подъемный механизм представляет собой лебедку, а также цепь или канат, к которому прикреплено захватное приспособление.
Подъемный механизм может быть дополнительно укомплектован ограничителями момента, хода, прочими устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. Независимо от особенностей конструкции, любой промышленный кран выполняет 3 действия:
- захват груза;
- его перемещение (рабочий ход);
- возврат в исходное положение (холостой ход).
Вся грузоподъемная техника делится на поворотную, неповоротную. К поворотным моделям относятся промышленные краны, способные вращаться на 360 °, а также неполноповоротные, способные вращаться менее чем на 360 °. Неповоротные грузоподъемные механизмы не способны вращаться по отношению к опоре.
Область применения
При выборе промышленного крана важно учитывать специфику его эксплуатации, особенности конструкции:
1. Мостовые краны - применяются в промышленных, складских, строительных зонах, является актуальным вариантом для тесных помещений с дефицитом свободного пространства.
2. Консольные краны могут монтироваться стационарно или перемещаться по железнодорожному полотну. Простота монтажа конструкции сочетается с широким функционалом, комфортом в управлении.
3. Козловые краны - отличаются повышенной надежностью, они легко переносят ударную, вибрационную нагрузку, перепады температур, просты в монтаже, недорого стоят.
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