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Промышленные краны: конструктивные и типовые особенности

19:11 28.12.2019

Промышленные краны представляют собой машины, способные перемещать грузы, закрепленные при помощи захватных механизмов

 В эту группу спецтехники входит широкое разнообразие механизмов, объединенных общими конструктивными особенностями, реализацией рабочего цикла.

Промышленные краны - универсальные приспособления, способные перемещать груз вертикально или по пространственной трассе, с изменяющимся направлением. Их основной характеристикой является грузоподъемность, а разнообразие конструктивных решений позволяет легко подобрать модель, соответствующую потребностям предприятия. 

Конструктивные особенности промышленных кранов

При всем многообразии моделей, каждый механизм имеет 3 основных узла:

- металлоконструкция - обеспечивает опору для крана, формирует опоры, пролеты спецмашины;
- захватное приспособление - может быть представлено крюками, клещами, ковшом, магнитами или другими элементами, обеспечивающими захват груза;
- подъемный механизм представляет собой лебедку, а также цепь или канат, к которому прикреплено захватное приспособление. 

Подъемный механизм может быть дополнительно укомплектован ограничителями момента, хода, прочими устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. Независимо от особенностей конструкции, любой промышленный кран выполняет 3 действия:

- захват груза;
- его перемещение (рабочий ход);
- возврат в исходное положение (холостой ход).

Вся грузоподъемная техника делится на поворотную, неповоротную. К поворотным моделям относятся промышленные краны, способные вращаться на 360 °, а также неполноповоротные, способные вращаться менее чем на 360 °. Неповоротные грузоподъемные механизмы не способны вращаться по отношению к опоре.

Область применения

При выборе промышленного крана важно учитывать специфику его эксплуатации, особенности конструкции:

1. Мостовые краны - применяются в промышленных, складских, строительных зонах, является актуальным вариантом для тесных помещений с дефицитом свободного пространства.
2. Консольные краны могут монтироваться стационарно или перемещаться по железнодорожному полотну. Простота монтажа конструкции сочетается с широким функционалом, комфортом в управлении.
3. Козловые краны - отличаются повышенной надежностью, они легко переносят ударную, вибрационную нагрузку, перепады температур, просты в монтаже, недорого стоят.

Выбирая промышленный кран в компании «Атлант Кран», вы получаете продукцию одного из ведущих производителей. Широкий ассортимент грузоподъемного оборудования позволит подобрать оптимальный вариант в соответствии с потребностями заказчика на сайте компании.

Темы: Технологии, Наука и техника
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