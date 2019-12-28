В Минобороны рассказали о начале серийного производства «Авангарда»

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В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Об этом в субботу, 28 декабря, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН (ракетных войск стратегического назначения. — Ред.) на ракетный комплекс данного типа. Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

Накануне в Минобороны РФ рассказали о том, что первый полк с ракетным комплексом «Авангард» 27 декабря заступил на боевое дежурство, пишут «Известия».

Впервые о комплексе стратегического назначения «Авангард» президент России Владимир Путин рассказал 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Комплекс разработан «НПО машиностроения» в городе Реутове Московской области и испытывается с 2004 года. Он способен преодолевать плотные слои атмосферы на скорости более 20 скоростей звука и обладает высокой степенью маневренности для ухода от противоракетной обороны.