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В Минобороны рассказали о начале серийного производства «Авангарда»

14:12 28.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Об этом в субботу, 28 декабря, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН (ракетных войск стратегического назначения. — Ред.) на ракетный комплекс данного типа. Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

Накануне в Минобороны РФ рассказали о том, что первый полк с ракетным комплексом «Авангард» 27 декабря заступил на боевое дежурство, пишут «Известия».

Впервые о комплексе стратегического назначения «Авангард» президент России Владимир Путин рассказал 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Комплекс разработан «НПО машиностроения» в городе Реутове Московской области и испытывается с 2004 года. Он способен преодолевать плотные слои атмосферы на скорости более 20 скоростей звука и обладает высокой степенью маневренности для ухода от противоракетной обороны.

Темы: Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 18:01
Гость: Иван Иваныч

С фактами у них туго. Пересказывание истерзанной как солдатская самокрутка методички, как у нас все плохо, этого недостаточно. Факты протестов? Липа, они малочисленны и маргинальны, и их никак не удаётся перевести в массовые, при всех майданнвх уловках и ухищрениях. При этом они не в состоянии опровергнуть реальные факты. Остаётся истерический режим , орать про воровскую власть в надежде на реакцию туповатого обывателя. Но в итоге они только заводят сами себя. Мне приятно общаться с такими как вы, но нас становится меньше. Форум забит ботами, говорящих одно и то же и занимающихся возгонкой г.... Этот ресурс всегда населяли думающие люди. Лет десять назад здесь не было технологий, были живые люди. Я всех НАШИХ помню. Но сегодня тут политический заказ правит бал, отсюда и исчезающая возможность нормального человеческого общения.
28.12.2019, 16:57
Гость: В.М.

Умельцы из министерства правды дудаева извозят в грязи любого оппозиционера, пока в их руках СМИ.
Зомбодуракам много не надо. Десять раз повтори по зомбоящмку самую невероятную ложь, на одиннадцатый они станут ее повторять, как свое самое искреннее и святое убеждение. Так было с Навальным, так было с Грудининым.
В чем состояло "страшное преступление" Навального с Киров-лесом?
Купил дешево, продал дорого. Да этим вся Россияния живет уже почти 30 лет! И деньги там были совершенно смехотворные... Европейский суд подтвердил, что все было в полном соответствии с законами РФ.
Но дурачье продолжает травить Навального как первого вора России.
А ведь ты не зомбодурак, абрам абрамыч.
Просто в свое время ухватил воровской пятак, рад без памяти, вот и хвалишь пахана взахлеб.
28.12.2019, 16:52
Гость: В.М.

"Мульктиклет создал новый чип"
Это правда, абрам абрамыч? Один единственный? У меня в шкафу стоит двухтомник "Электронные компоненты России" Там около сотни тысяч спецификаций на 2920 страницах мельчайшего кегля. Российских там несколько десятков штук, но живьем их никто не видел. Надо добавить еще один.
Расскажи еще, как Путин развивает электронную промышленность, обрисуй крупными мазками планов громадье)
А за что тебя выгнали из НГУ? Хотя догадываюсь...
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