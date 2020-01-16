«Роскосмос» снова отказался запускать спутник на новой ракете «Ангара»

16:28

«Роскосмос» запустит на орбиту спутник связи «Экспресс-АМУ4» на доказавшем свою надежность носителе «Протон-М», а не на новейшей ракете «Ангара-А5».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Стоимость производства ракеты «Протон-М» составит 2,3 миллиарда рублей, окончание работ намечено на 2021 год. Конкурс на изготовление «Экспресс-АМУ4» еще не объявлен.

Напомним, ранее генеральный директор предприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров заявлял, что запуски «Экспрессов» с номерами «АМУ3», «АМУ7» и «АМУ4» будут проведены именно на новейшей тяжелой ракете «Ангара-А5». Однако тогда сомнения вызвала готовность космодрома Восточный, с которого должны были осуществляться запуски.

Минувшим летом «Роскосмос» заключил с Центром Хруничева контракт на производство ракеты «Ангара-1.2» для запуска с Плесецка трех связных спутников «Гонец-М». Однако договор был расторгнут уже в октябре - госкорпорация решила использовать ракету «Союз-2.1б» и космодром Восточный.

В настоящее время ввод «Ангары» в строй запаздывает (по военной и гражданской сферам). Осенью 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что «Ангара-А5» не соответствует требованиям Минобороны РФ (основной заказчик).