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Журналист рассказал о попытках США уничтожить СССР

16:09 23.01.2020
Фото с сайта counterpunch.org
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Журналист Тед Ролл опубликовал в журнале Counterpunch статью, в которой рассказал о том, что США пытались уничтожить СССР с 1917 года.

Например, сразу после революции, пишет Ролл, США отправили в разрушенную страну свои войска, которые находились там три года. Во время Второй мировой войны, когда на поле боя погибали миллионы русских людей, Рузвельт намеренно тянул время и три года не вступал в настоящую войну.

Что касается президента Кеннеди, то Ролл отметил историю с летчиком-шпионом Гэри Пауэрсом.

Во время празднования жителями СССР Международного дня солидарности трудящихся (1 мая 1960 года), в воздушное пространство Кировабада (Таджикская ССР) вторгся самолет U-2, оснащенный шпионской аппаратурой (подобные провокационные полеты совершались с 1956 года). Было принято решение, что советский летчик Игорь Ментюков должен настигнуть вражеский самолет и пойти на таран. Ментюков сознательно согласился на это, но, к счастью, ему удалось выжить, так как у его самолета закончилось топливо и он был вынужден вернуться на аэродром.

Излишняя самоуверенность американцев привела к тому, что их U-2 оказался в зоне действия ЗРК С-75 «Двина». Самолет был успешно сбит, но до сих пор точно не известно, был ли уничтожен вражеский разведчик или ему удалось выжить.

При этом Ролл отметил, что «Двина» совершила и второй пуск, который, к сожалению, сбил уже советский военный самолет (им управлял лейтенант Сергей Сафронов). В ходе этой провокации едва не произошла Третья мировая война.

После этих событий случился Карибский кризис, который также едва не привел к войне между СССР и Америкой.

Позднее «отличился» и Рональд Рейган, одобривший план ЦРУ по взрыву сибирского газопровода. Если бы США удалось реализовать данный план, то в СССР, по мнению Ролла, произошла бы экологическая катастрофа.

Ролл отмечает, что США на этом не остановились и в 1991 году также активно содействовали развалу СССР, а это значит, что весь ужас 90-х годов во многом произошел именно из-за американской политики по отношению к России. Как отмечает «Русская весна», американские власти и сейчас всеми силами пытаются противостоять России.

Темы: Отношения России и США, История СССР
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 22:36
Гость: таки-да

"В 1972 году в Австрии СССР и США создали совместно МИПСА, где американцы учли будущих перестройщиков, и где совместно писался сценарий развала СССР."-никогда там такие сценарии не писались .Зачем веровать как в реальность в художественные вымысли писателей так называемой реалистичной фантастики.
23.01.2020, 21:42
Гость: НХ

Как говорится, ври, но знай же меру! Сталин воспользовался тяжелейшим экономическим кризисом капиталистического мира, чтобы покупать в США оборудование и целые заводы - фирмы готовы были это делать в отсутствии других покупателей. Американские безработные инженеры приехали в СССР на работу и помогали налаживать оборудование и осваивать производство. Страна расплачивалась золотом и нужными западным фирмам продуктами. Так что это было не помощь, а выгодные для обеих сторон сделки.
И в Китай пришли, соблазнённые дешевизной рабочей силы и выгодными для бизнеса условиями. При этом у политического руководства США была надежда повторить здесь то, что удалось сделать с СССР - отстранить от власти коммунистов и затем раздербанить Китай по своему усмотрению. Иногда им казалось, что они близки к цели - во главе КПК оказывались люди, подобные Горбачёву, склонные во всём следовать советникам с Запада и поддерживать "демократов". Но их вовремя отстраняли и они кончили свои дни, находясь под домашним арестом - совсем не так, как наш Иуда, которого нынешние руководители России ежегодно поздравляют с днем рождения и награждают высшими наградами.
23.01.2020, 19:22
Гость: СССР - не развалился !

Он перебрался в Москву и успешно её осваивает
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