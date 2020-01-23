Журналист рассказал о попытках США уничтожить СССР

16:09

Журналист Тед Ролл опубликовал в журнале Counterpunch статью, в которой рассказал о том, что США пытались уничтожить СССР с 1917 года.

Например, сразу после революции, пишет Ролл, США отправили в разрушенную страну свои войска, которые находились там три года. Во время Второй мировой войны, когда на поле боя погибали миллионы русских людей, Рузвельт намеренно тянул время и три года не вступал в настоящую войну.

Что касается президента Кеннеди, то Ролл отметил историю с летчиком-шпионом Гэри Пауэрсом.

Во время празднования жителями СССР Международного дня солидарности трудящихся (1 мая 1960 года), в воздушное пространство Кировабада (Таджикская ССР) вторгся самолет U-2, оснащенный шпионской аппаратурой (подобные провокационные полеты совершались с 1956 года). Было принято решение, что советский летчик Игорь Ментюков должен настигнуть вражеский самолет и пойти на таран. Ментюков сознательно согласился на это, но, к счастью, ему удалось выжить, так как у его самолета закончилось топливо и он был вынужден вернуться на аэродром.

Излишняя самоуверенность американцев привела к тому, что их U-2 оказался в зоне действия ЗРК С-75 «Двина». Самолет был успешно сбит, но до сих пор точно не известно, был ли уничтожен вражеский разведчик или ему удалось выжить.

При этом Ролл отметил, что «Двина» совершила и второй пуск, который, к сожалению, сбил уже советский военный самолет (им управлял лейтенант Сергей Сафронов). В ходе этой провокации едва не произошла Третья мировая война.

После этих событий случился Карибский кризис, который также едва не привел к войне между СССР и Америкой.

Позднее «отличился» и Рональд Рейган, одобривший план ЦРУ по взрыву сибирского газопровода. Если бы США удалось реализовать данный план, то в СССР, по мнению Ролла, произошла бы экологическая катастрофа.

Ролл отмечает, что США на этом не остановились и в 1991 году также активно содействовали развалу СССР, а это значит, что весь ужас 90-х годов во многом произошел именно из-за американской политики по отношению к России. Как отмечает «Русская весна», американские власти и сейчас всеми силами пытаются противостоять России.