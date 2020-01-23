Бренд HONOR представил новые ноутбуки MagicBook

17:45

Бренд HONOR, принадлежащий китайской компании Huawei, анонсировал ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro.



Фото с сайта honor.ru

Модель HONOR MagicBook 14 имеет 14-дюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием и разрешением 1920 × 1080 точек (Full HD, углы обзора - 178 градусов). Также здесь есть режим Eye Comfort mode, который уменьшает уровень синего свечения экрана (вредно для зрения) примерно на треть.

«Начинка» ноутбука представлена 4-ядерным процессором AMD Ryzen 5 3500U (частота до 3,7 ГГц) и графическим ускорителем Radeon Vega 8, 8 гигабайтами памяти DDR4 и SSD-накопителем емкостью 256 или 512 гигабайт. Также здесь есть модуль Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), порты USB Type-C, USB 2.0/3.0 Type-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.

Одного заряда батареи (есть поддержка быстрой зарядки - с 0 до 46% за 30 мин) хватает до 10 часов работы, пишет 3DNews.

Модель HONOR MagicBook Pro получила 16,1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек), 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500H (рабочая частота 3,7 ГГц) и графическую систему Radeon Vega 8. Объем оперативной памяти DDR4 здесь также составляет 8 гигабайт, а емкость SSD-накопителя - 512 гигабайт.

Модули и порты у данной модели почти ничем не отличаются от MagicBook 14.

Ноутбуки получили аудиосистему Dolby Atmos с эффектом присутствия, а также клавиатуру со светодиодной подсветкой, дактилоскопическим сканером и поддерживают технологию Magic-link для быстрой передачи данных со смартфона на ноутбук.

Стоимость HONOR MagicBook начинается с отметки в 45 000 рублей