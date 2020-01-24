В России начали продавать парашюты для спасения из небоскребов

10:12

Холдинг "Технодинамика", входящий в "Ростех", объявил о старте продаж уникального парашюта "Шанс", с помощью которого можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП.

Как пишет РИА Новости, на данный момент приобрести парашют могут только юридические лица, так как разработчики считают, что только они смогут обеспечить контроль за эксплуатацией изделия. Продажа частным лицам пока не планируется.

Ориентировочная стоимость парашютной системы составляет 150 тыс. рублей.

Ранее "Ростех" сообщил о том, что "Технодинамика" получила сертификат соответствия парашютной системы "Шанс", позволяющий приступить к серийному производству. Данная система позволяет даже неподготовленному человеку десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного здания, то есть с высоты 33 метров.

Парашютная система "Шанс" была разработана московским НИИ парашютостроения. В ее состав входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

При создании парашюта используются современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В его конструкции внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу парашюта складываться при контакте со зданием. Кроме того, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.