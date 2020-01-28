«Да что вы знаете о моральном уродстве?»

Историю Второй мировой войны все чаще пытаются извратить до неузнаваемости. Пока ее спасают очевидцы. Но что будет дальше?

Украинские и западные политики издеваются над памятью освободителей Освенцима.



Аушвиц после 27 января 1945. Фото Stanislaw Mucha с сайта wikimedia.org

75 лет назад советские войска освободили территорию комплекса концлагерей и лагерей смерти, известных под собирательным наименованием Освенцим или Аушвиц.

Лагерь был создан по приказу руководства СС в 1940 году. В 1941-ом в Освенциме на советских военнопленных испытывали смертельный газ «Циклон-Б». С 1942-го нацисты приступили здесь к массовым убийствам евреев в рамках кампании по так называемому «окончательному решению еврейского вопроса».

Людей травили в газовых камерах, расстреливали, забивали до смерти. Из детей выкачивали кровь для нужд вермахта и СС. На людях ставили изуверские эксперименты – испытывали химические препараты и проводили хирургические операции, в частности – по стерилизации.

Точное количество убитых гитлеровскими садистами в Освенциме людей – неизвестно. В 1943 году руководство СС приказало сотрудникам концлагерей уничтожать следы своих преступлений. Минимум в Аушвице погибли около миллиона людей (судя по обнаруженным вещественным доказательствам). Максимум, согласно косвенным данным, порядка 6 миллионов. Сами представители администрации лагеря признавали убийство около 2,5 миллионов человек.

В январе 1945 года советские войска приблизились к Аушвицу в ходе Висло-Одерской операции. Чтобы быстрее подойти к лагерю, командование Красной армии специально изменило план операции.

Во время боев в районе лагеря советским военным было запрещено использовать артиллерию, чтобы не пострадали его узники. Около 7000 узников Освенцима удалось спасти. Для оказания им помощи в Польшу специально перебросили медицинские учреждения, специализирующие на лечении людей с дистрофией.



Советские солдаты общаются с детьми, освобождёнными из концлагеря. Фото Stanislaw Mucha с сайта wikimedia.org

Историки признали Освенцим местом наиболее массового убийства в истории человечества (даже если верны минимальные оценки количества жертв). ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

Казалось бы, данная дата является поводом почтить память погибших и отдать честь тем, кто победил нацизм. Однако польские и украинские власти умудрились превратить 75-ую годовщину освобождения Освенцима в грязное политическое шоу.

Накануне польские политики сделали целый ряд откровенно лживых заявлений. В частности, они пытались объявить Советский Союз «виновником» Второй мировой войны и снять с поляков любую ответственность за коллаборационизм и антисемитские проявления.

Представители официальной Варшавы настолько сильно переругались с руководством России и Израиля, что президент Польши Анджей Дуда не поехал на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалим. Заигрывающий же с нацистами президент Украины Владимир Зеленский в Израиль приехал, но на форум не пошел.

Однако это были только цветочки. «Ягодки» начались в Польше. Во-первых, официальная Варшава не пригласила на памятные мероприятия Владимира Путина – президента страны, являющейся официальным правопреемником и продолжателем СССР. Россию в итоге представлял посол, однако, слова ему на мероприятиях так и не дали.

Замечательную речь произнес в ходе торжеств президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, концентрационный лагерь Освенцим - это «предостережение нам о том, чтобы мы сохраняли память», а также – «место ужаса и немецкой вины».

Президент ФРГ предостерег всех от возрождения идеи национализма и призвал воспринимать историю как предупреждение будущим поколениям. Правда, в ситуации, когда при содействии Запада на Украине был установлен откровенно нацистский режим, реабилитирующий гитлеровских коллаборационистов, это прозвучало, к сожалению, не до конца искренне...

Президент же Польши Анджей Дуда умудрился всего лишь раз вскользь упомянуть в своей речи на открытии торжественных мероприятий о роли Красной армии в освобождении Освенцима. Во время же совместного заявления с Владимиром Зеленским он нашел циничный способ обойти неприятную для него правду.

«Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены», - цитирует слова Дуды «Страна.UA».

После этого он внезапно предложил увековечить память тех, кто боролся против Советской России в начале ХХ века – боевиков Пилсудского и Петлюры. Прозвучало это откровенно неадекватно.

Во-первых, к Холокосту и Второй мировой войне это никакого прямого отношения не имело. Во-вторых, Петлюра на международном уровне был признан организатором еврейских погромов на Украине в годы Гражданской войны.

Впрочем, Зеленского занесло еще дальше. Сначала он дал понять, что считает освободителями Освенцима исключительно украинцев: «Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь».

Но этого ему показалось мало.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - заявил Зеленский.

Конечно, то, что президент Украины не может похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями – это давно уже не новость. Однако в данном случае он жестоко надругался над прописными истинами, которые в его поколении должны были знать даже люди, с трудом окончившие школу на тройки.

Во-первых, «украинские» фронта были названы так не из-за этнического состава, а так как наступали через территорию УССР. В момент образования в них абсолютно преобладали «не украинцы». И даже в начале 1945 года, несмотря на массовый призыв с территории освобожденной Украины, наиболее многочисленной национальностью в них оставались русские.

Во-вторых, расовые теории были выдуманы, и еврейские погромы в Европе начались задолго до Советско-германского договора о ненападении. Что же касается чудовищного «окончательного решения еврейского вопроса», то оно было разработано уже после нападения на СССР, но никак не в результате «пакта» 1939 года.

В-третьих, нравится это кому-то или нет, но основной силой, остановившей Холокост и сломившей хребет нацизму, была именно Красная армия, начиная с обычных солдат и заканчивая главнокомандующим – Иосифом Сталиным. Именно на Восточном фронте нацисты понесли от 70 до 80% потерь по всем основных статьям. Победа ковалась под Сталинградом и Курском. А западные союзники высадились в Европе, когда принципиальный исход войны был уже очевиден.

В-четвертых, сегодня на Украине возведены в ранг героев коллаборационисты из СС и гитлеровской вспомогательной полиции, принимавшие активнейшее участие в Холокосте. В этой ситуации Зеленскому нужно определиться – или признать, что те, кого он называет героями, - упыри, или молчать в тряпочку. Одной рукой одобрять законодательный запрет критики гитлеровцев, а другой «скорбеть» о жертвах Холокоста – это верх человеческого цинизма.

Заявления Зеленского подняли волну гнева в соцсетях.

«Да что вы знаете о моральном уродстве?» - писали интернет-пользователи.

Даже депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский грустно заметил: «А ближе к местным выборам, нужно обвинить СССР в Мюнхенском Сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно всё получится».

Зеленского упрекали в том, что он забыл о Мюнхенском сговоре и фактическом отказе Англии с Францией защищать Польшу. Однако он никак на это не отреагировал.

Очевидно, процесс «верстки» фантастической версии мировой истории уже идет по полной программе. Пока еще, к счастью, правду о тех событиях могут рассказывать ветераны. Но что будет, когда они уйдут?

Еще немного и в массовое сознание людей начнут внедрять «альтернативную правду» о том, как большевистские варвары замучили невинных Гитлера с Бандерой, пытавшихся защитить Европу от «тоталитарных орд»? В контексте того, что рассказывают Зеленский с Дудой, это уже не кажется невероятным...