Ядерная атака на Советский Союз готовилась еще до Хиросимы и Нагасаки

Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Будет ли он продлен и какие сюрпризы могут подстерегать на пути?

Прошло четверть века с момента вступления в силу Договора СССР и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Работа над этим важным для стратегической стабильности на планете документом длилась почти девять лет, подписан он был в Москве 31 июля 1991 года сроком на 15 лет с возможностью последующего автоматического продления еще на пять. Вступил в силу 5 декабря 1994-го.

Договору предшествовали десятилетия жесткого противостояния и сложного переговорного процесса, заключение временных соглашений, прочие дипломатические тонкости. Два фактора сыграли в этом процессе решающую роль: Карибский кризис 1962-го и достигнутый к 70-м годам ядерный паритет между США и СССР. Какие уроки из этого мы должны извлечь сегодня?

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Немыслимое имело продолжение

Важнейшая характеристика американской внешней политики – обязательное использование в своих интересах превосходства США в чем бы то ни было. К концу Второй мировой они стали единственными обладателями атомной бомбы, и упустить такое правящая элита не могла.

Еще 16 мая 1944 года Комитет начальников штабов (КНШ) США подготовил доклад, в котором СССР признавался вторым полюсом геополитического влияния. По завершении Ялтинской конференции (в феврале 1945 года) по инициативе Черчилля ряд генералов США и Великобритании приступили втайне от американского президента к разработке плана удара по советским войскам в Европе (операция «Немыслимое»). Узнав об этом, Рузвельт запретил своим военным этим заниматься, что вызвало серьезное недовольство среди генералитета, в политической и финансовой элите, включая вице-президента Трумэна. С этим может быть связана и преждевременная смерть Рузвельта в апреле 1945-го. Операцию «Немыслимое» намечали на июль. Помимо англо-американских войск, к ней привлекались десять немецких дивизий. К этому моменту атомная бомба была готова.

3 ноября 1945 года на рассмотрение КНШ США поступил доклад № 329 Объединенного разведывательного комитета. В его первом параграфе было ясно указано: «Отобрать приблизительно 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР». Более того, в военном ведомстве США один за другим издавались планы различных операций против не только СССР, но и стран Восточной Европы с применением ядерного оружия: «Пинчер», «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк».

В 1948 году был разработан план стратегической операции «Чариотир», согласно которому атаке должно было подвергнуться уже 70 советских городов, на которые планировалось скинуть 200 атомных бомб. Советский Союз подлежал оккупации и разделу. В 1946-м СССР объявляется противником англосаксонского мира. Об этом 5 марта 1946 года в Фултоне в присутствии Трумэна заявил Черчилль («Прямая речь империалиста»). 12 марта 1947-го Трумэн в обращении к конгрессу объявляет о новой государственной доктрине США, в которой СССР выставляется главным «душителем» свободы и демократии.

Доктрина Трумэна реализовывалась через систему политических решений и нормативных документов. Важнейшей была Директива СНБ 20/1, которая определяла содержание внешней и военной политики против СССР. Она имела два варианта уничтожения Советского государства – с помощью ядерного оружия с последующим вторжением и мирный с применением так называемой мягкой силы, в основу которого закладывалась концепция, изложенная в апреле 1945 года руководителем стратегических служб США Алленом Даллесом (Директива СНБ 20/1 «Цели США в отношении России»).

Ее суть: «…нашей первоочередной задачей в мирное время является планомерное ослабление влияния и мощи России при балансировании на грани войны, а также преобразование нынешних сателлитов России в независимые государства, самостоятельно действующие на международной арене… Мы должны содействовать развитию в Советском Союзе института федерализма всеми имеющимися у нас средствами… Нашей второй задачей в отношении СССР в мирное время является осуществление тайных операций, направленных на развенчание мифа, который заставляет народы… быть в подчинении Москвы».

Для реализации Директивы 20/1 в 1949 году Пентагон представил комплексный план операции «Дропшот» (Dropshot), согласно которому предусматривалось нанести удар по ста советским городам (300 бомб и боеголовок), а затем оккупировать страну силами 164 дивизий НАТО, в числе которых 69 американских. Планировалось применение не только атомного, но и других видов ОМП: химического, биологического и радиологического. В плане указывалось: «В данной кампании упор делается на физическое истребление противника».

Однако «Дропшот» примечателен не столько военными аспектами. Авторы плана подчеркивали: «Психологическая война – чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа, она подорвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране... Широкая психологическая война – одна из важнейших задач Соединенных Штатов». Диссиденты или так называемые инакомыслящие признавались солдатами по ту сторону фронта: «Эффективного сопротивления или восстаний можно ожидать только тогда, когда западные союзники смогут предоставить материальную помощь и руководство, заверив диссидентов, что освобождение близко...»

Обращение к конгрессу Трумэн так и назвал «Стратегия мирового преобладания». Но планам не суждено было сбыться.

«Черная суббота»

В конце августа 1949 года в СССР завершились успешные испытания советской атомной бомбы РДС-1. А запуск в октябре 1957-го первого в мире искусственного спутника Земли стал тем более отрезвляющим событием для США.

После тщательного анализа сенатская комиссия под председательством будущего президента США Линдона Джонсона заявила в январе 1958 года, что теперь, когда СССР обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, Америка навсегда потеряла географическую неуязвимость. Однако рецидивы «силовой политики» вскоре дали о себе знать.

В начале 60-х новая американская администрация президента Кеннеди завершает разработку военной стратегии «гибкого реагирования», которая рассматривала тактическое ядерное оружие как средство ведения военных действий, а стратегическое – как средство «сдерживания/устрашения» (deterrence) СССР. Советское руководство осознает опасность и понимает, что остановить американских «ястребов» можно только угрозой ответного удара по территории США.

Чтобы понять ход развития Карибского кризиса, стоит вернуться к маю 1960-го, когда был сбит У-2, пилотируемый Пауэрсом. Разведывательные полеты У-2 над Советским Союзом организовало ЦРУ. В мае-июне того же года ценнейший источник ГРУ передал советской разведке «План ядерного удара по СССР и странам народной демократии № 110/59». В феврале-мае 1962 года советской разведкой получен ряд особо важных документов, среди которых новый «План ядерной войны № 200/61» и «Перечень целей для нанесения ядерных ударов на территории СССР и стран народной демократии». Последний включал 696 объектов.

Именно в такой обстановке 24 мая 1962-го на расширенном заседании Совета обороны СССР принимается решение о создании Группы советских войск на Кубе. Возглавил ГСВК дважды Герой Советского Союза генерал армии Исса Плиев. Об операции «Анадырь» сегодня хорошо известно. Всего за пару месяцев начиная с июля 1962 года Советский Союз скрытно передислоцировал на Кубу целую дивизию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в составе трех полков. На другой конец света переправили 24 пусковые установки (ПУ), 42 ракеты Р-12 (с радиусом действия более 2000 км) и Р-14 (4000 км) с ядерными боеголовками (36-мегатонной мощности) и восемь тысяч военнослужащих.

27 октября 1962 года вошло в историю как «черная суббота». В период наивысшей активности полетов американской стратегической авиации над Кубой советской зенитной установкой был сбит один из самолетов-разведчиков, пилот погиб. Но США не решились начать войну. Потому что поняли: ответный удар станет фатальным для Америки. Развернутые на Кубе ракеты «доставали» до Вашингтона и Хьюстона, а уничтожить их одним авиаударом не позволили бы зенитчики – это показал инцидент со сбитым самолетом. 20 июня 1963-го в Женеве был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу об установлении прямой коммуникационной линии между СССР и США для недопущения несанкционированного ядерного удара.

Фактором, положившим начало процессу ограничения и сокращения ядерных вооружений, стал, как ни удивительно, именно Карибский кризис. Американцы к 1962 году имели явное преимущество во всех типах стратегических ядерных вооружений перед СССР как по количественным параметрам, так и по качественным. Во-первых, из Второй мировой войны они вышли с более мощной экономикой, удвоили за ее годы золотой запас, превратили доллар в мировую резервную валюту и подчинили своим интересам Западную Европу, Японию, значительную часть Восточной и Юго-Восточной Азии.

Во-вторых, не понесли значительных потерь в личном составе, не имели разрушений инфраструктуры жизнеобеспечения и экономики. На территорию США не упало ни одной бомбы. В-третьих, к концу войны они имели ядерную бомбу, развернутую систему научных исследований, серийное производство ракет и стратегических бомбардировщиков, захватили у немцев богатую научно-технологическую документацию, пленили тысячи германских специалистов. СССР ядерную программу начинал с нуля в разрушенной стране и с большим долгом перед союзниками.

К началу Карибского кризиса на вооружении США имелось 144 МБР «Атлас», развернутых на боевых позициях, около трех тысяч тяжелых бомбардировщиков с ядерными бомбами и, что мало кто знает, 577 сверхзвуковых ракет с ЯБЧ. На территориях Великобритании, Испании, Турции развертывались более 100 РСД «Тор» и «Юпитер». Плюс атомные и дизельные подводные лодки с ракетами «Поларис» и 11 авианосных групп с самолетами-носителями на борту.

СССР обладал гораздо меньшим потенциалом: 4 ПУ ракет Р-7 (на которой летал в космос Гагарин), развернутых в Плесецке, около 500 дальних Ту-95 и 90 бомбардировщиков 3М, 25 атомных и дизельных подводных лодок с баллистическими ракетами дальностью 650 километров. Самолеты Ту-4 и Ту-16 (около 1000 единиц) американской территории не достигали. Поэтому удар США по СССР был вполне реален.

Но разум Кеннеди и министра обороны США Макнамары, с одной стороны, сдержанность Хрущева и Малиновского – с другой спасли мир от катастрофы. Соглашение носило компромиссный характер, договоренности были устными через посредников из спецслужб, для оперативности применялся открытый радиоэфир в виде публичных заявлений глав государств.

Что в итоге. Первое: удалось избежать ядерного столкновения, и это главное. Второе: американцы впервые примерили хиросиму и нагасаки на себя, правящая элита в корне изменила в собственном сознании отношение к фактору ЯО и войне на своей территории. Третье (об этом мне рассказывали американские генералы, в том числе командующий стратегическими силами США генерал Батлер): главной задачей советских и американских штабов и командований стало предотвращение случайностей в системах боевой готовности СЯС.

Сама суть планов применения стала другой – обе стороны рассматривают удары как ответную меру. Именно такой принцип закладывается в военные доктрины и последующие договоренности по ограничению и сокращению ОМП. Карибский кризис запустил процесс ограничения, а затем и сокращения стратегических наступательных вооружений.

Были приняты ключевые договоры:

о запрещении испытаний ядерного оружия (1963);

о нераспространении (1969);

об ограничении систем противоракетной обороны (1972);

об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1;

об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 (1979);

о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 (1991).

К концу 60-х обозначился паритет сторон (США и СССР) в ядерных потенциалах, причем динамика количественного и особенно качественного наращивания была уже в пользу советских конструкторов и производственников. Это серьезно изменило сознание генералов и политиков, а также руководителей ВПК. Они пришли к пониманию, что победы в ядерной войне быть не может. Это справедливо и в отношении «ограниченной» ядерной войны с применением только тактического ЯО. На первый план выходила стратегия предотвращения ядерной катастрофы через снижение рисков до минимума.

Штаб торможения войны

СЯС СССР и США изменились в структуре и качестве в конце 60-х годов. Советская программа предусматривала развертывание тяжелых баллистических ракет наземного базирования и ввод в строй новых РПКСН. С 1968-го СССР ежегодно развертывал до 200 новых ракет. А арсенал США (1054 МБР, 656 БРПЛ) с 1967 года оставался неизменным. Однако увеличивалось число ракет с разделяющимися головными частями (РГЧ). Укреплению доверия и взаимной ответственности способствовало заключение в 1972 году Договора по ПРО. Одно из его положений требовало от сторон ограничить число участков, защищенных системами ПРО, одним. Советский Союз развернул такую систему вокруг Москвы в 1966-м, а США – вокруг двенадцати пусковых установок на базе «Гранд-Форкс».

Договор ОСВ-2 станет продолжением процесса ОСВ-1. Автору довелось присутствовать в июне 1979 года в составе экспертной группы в Вене при его подготовке и подписании. Обстановка на переговорах была дружественно-конструктивной, особенно запомнилась встреча министров обороны СССР и США – маршала Дмитрия Устинова и Гарольда Брауна, который пригласил советского коллегу посетить США с официальным визитом. После обсуждения этого предложения с Брежневым и Громыко Брауну было дано согласие на осуществление первого в истории наших отношений визита. Проявлял дружеские знаки внимания к Леониду Ильичу и президент США Джимми Картер.

Конструктивными, даже моментами с юмором были встречи американских генералов с советским начальником Генштаба Николаем Огарковым, генералами Николаем Червовым и Григорием Борисовым. Обсуждение положений договора продолжалось недолго, обе делегации (в состав американской входил и Бжезинский) проявили стремление не только к ограничению количественного состава ядерных сил, но и к их последующему сокращению.

Мне, молодому тогда офицеру, представлялось, что закладывались неплохие основы для будущих процессов торможения холодной войны и гонки вооружений. Договор был подписан 18 июня 1979 года Брежневым и Картером. Но через полгода СССР ввел Ограниченный воинский контингент в Афганистан и договор не был ратифицирован сенатом США. Тем не менее его положения соблюдались обеими сторонами. И это стало прологом к СНВ-1.