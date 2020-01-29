В России запатентован «пожиратель» космического мусора

15:17

На 44-х академических чтениях по космонавтике был представлен космический аппарат, который способен улавливать и перерабатывать в топливо мусор на орбите Земли.

Аппарат получил в России два патента, обладателями которых является работник компании «Российские космические системы» Мария Баркова, сообщает «Интерфакс».

Космический мусор, как правило, представляет собой отработавшие свой срок аппараты, зонды, ступени ракет-носителей и различные обломки.

«Пожиратель» мусора, по мнению Барковой, должен ловить и перерабатывать мусор на орбитах от 800 км в так называемое псевдожидкое топливо. Захватывать мусор будут при помощи титановой сети диаметром 100 метров, способной за один раз забрать до 500 кг металла.

Путем химической реакции Сабатье (реакция водорода с диоксидом углерода при повышенной температуре и давлении) будет образовываться метан и вода. Метан будет использоваться в качестве топлива, а воду предлагается использовать для расщепления на кислород и водород, необходимые для новых циклов реакции (время одной реакции составляет от 6 до 8 часов).

Планируемый срок жизни одного аппарата составляет около 10 лет. По словам Барковой, уже подана заявка на промышленный образец и на международный патент.