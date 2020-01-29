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В России запатентован «пожиратель» космического мусора

15:17 29.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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На 44-х академических чтениях по космонавтике был представлен космический аппарат, который способен улавливать и перерабатывать в топливо мусор на орбите Земли.

Аппарат получил в России два патента, обладателями которых является работник компании «Российские космические системы» Мария Баркова, сообщает «Интерфакс».

Космический мусор, как правило, представляет собой отработавшие свой срок аппараты, зонды, ступени ракет-носителей и различные обломки.

«Пожиратель» мусора, по мнению Барковой, должен ловить и перерабатывать мусор на орбитах от 800 км в так называемое псевдожидкое топливо. Захватывать мусор будут при помощи титановой сети диаметром 100 метров, способной за один раз забрать до 500 кг металла.

Путем химической реакции Сабатье (реакция водорода с диоксидом углерода при повышенной температуре и давлении) будет образовываться метан и вода. Метан будет использоваться в качестве топлива, а воду предлагается использовать для расщепления на кислород и водород, необходимые для новых циклов реакции (время одной реакции составляет от 6 до 8 часов).

Планируемый срок жизни одного аппарата составляет около 10 лет. По словам Барковой, уже подана заявка на промышленный образец и на международный патент.

Темы: Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 18:03
Гость: Верно!

А вашему "шефу" - бандюку, нацюку и жулику остаётся жрать "зелень" в схроне за бугром аж на 8 лярдов!
29.01.2020, 17:58
Гость: Правильно!

У нас страна большая, есть куда закидывать, а вам остаётся пожирать и беситься с жиру!
29.01.2020, 17:14
Гость: Европеец

Поздравляю !
А вот мой сын управляет фирмой с двумя заводами - пожирателями земного мусора. Таких у вас нет - страна большая - космос важнее.
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