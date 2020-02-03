]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Названа стоимость эскизного проектирования российского аппарата «Луна-28»

12:02 3.02.2020
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

На эскизный проект космического аппарата «Луна-28» будет выделено 594 миллиона рублей.

Согласно планам Роскосмоса, станция будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году. Она доставит на Землю образцы лунного грунта, сообщает РИА Новости.

«Луна-28» представляет собой перспективную российскую автоматическую станцию, предназначенную для посадки на Луну. Данный комплекс имеет посадочный аппарат с грунтозаборным устройством и ракету для возврата образцов на Землю. Также аппарат оснащен различными другими средствами забора и термостатирования образцов.

Запуск «Луна-28», как ожидается, будет произведен при помощи носителя «Ангара-А5» (до сих пор эта ракета выполняла только испытательные запуски) с разгонным блоком ДМ-03.

В рамках программы ученые намерены получить образцы лунного льда в их первозданном виде. Предположительно, будет доставлено от 2 до 4 кг образцов.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2020, 20:06
Гость: гость

Повторить результат, достигнутый в СССР 50-60 лет назад - великое достижение солвременной России. Лет через 20 может и получится, если, наконец, журналиста Рагозина сменят на инженера.
03.02.2020, 19:55
Гость: Павел__

"Объявите всероссийский конкурс с наградой в 1 миллион"
- и что с такой суммы пилить? Да и список участников не будет заранее согласован!
03.02.2020, 19:15
Гость: Старый конструктор

Конечно, эскизный проект - это, грубо говоря, рисунок схематический. Рабочий проект и разработка рабочей документации обойдутся дороже в десятки-сотни раз. Плюс ещё изготовление и испытание аппарата.... Только зачем этот сыр-бор? Лунный грунт был доставлен в Советском Союзе ещё свыше 50-ти лет назад. И ракеты летали, и чертежи были. Всё профукали перестройщики....
Все комментарии (27)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации