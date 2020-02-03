Названа стоимость эскизного проектирования российского аппарата «Луна-28»

12:02

На эскизный проект космического аппарата «Луна-28» будет выделено 594 миллиона рублей.

Согласно планам Роскосмоса, станция будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году. Она доставит на Землю образцы лунного грунта, сообщает РИА Новости.

«Луна-28» представляет собой перспективную российскую автоматическую станцию, предназначенную для посадки на Луну. Данный комплекс имеет посадочный аппарат с грунтозаборным устройством и ракету для возврата образцов на Землю. Также аппарат оснащен различными другими средствами забора и термостатирования образцов.

Запуск «Луна-28», как ожидается, будет произведен при помощи носителя «Ангара-А5» (до сих пор эта ракета выполняла только испытательные запуски) с разгонным блоком ДМ-03.

В рамках программы ученые намерены получить образцы лунного льда в их первозданном виде. Предположительно, будет доставлено от 2 до 4 кг образцов.