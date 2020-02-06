НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) – российская компания, открытая для инвестиций

В российской экономике есть серьезно недооцененные компании, имеющие мощный потенциал

Инвестирование сегодня – «модная» тема во всем мире, в том числе и в России. Инвестиции помогают стартапам встать на ноги, а зрелым предприятиям – расти дальше, продвигают рынок вперёд.

Многие российские корпорации проявляют заинтересованность в инвестициях не только в те сферы, которые непосредственно связаны с их родом деятельности, но и достаточно далёкие от основного вектора. Зачастую в качестве объекта инвестиций выбор падает на IT-компании, что помогает добавить недостающие звенья в экосистему корпораций.

Выбор подходящей для инвестирования компании – непростая задача. Стоит иметь в виду, что в российской экономике есть серьезно недооцененные компании, имеющие мощный потенциал роста, при этом остро нуждающиеся в инвестициях.

Одна из таких компаний – НАНО Секьюрити, производитель решений безопасности, базирующихся на антивирусном ядре и использующих технологии собственной разработки. Недорогие и надёжные решения семейства NANO Антивирус уже завоевали симпатии пользователей не только в России, но и по всему миру.

К сожалению, возможности «раскрутки» бренда у компании невелики. Однако это не помешало антивирусам производства НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) при практически нулевых маркетинговых бюджетах суметь выйти на сцену, на которой играют лидеры рынка, и влиться в мировой клуб производителей антивирусных программ в качестве полноценного участника.

Антивирусная отрасль во всем мире – довольно закрытая структура, включающая в себя небольшое количество игроков. Многие страны вообще не имеют своего антивируса! В России существует всего 3 полноценные антивирусные компании, одна из которых – НАНО Секьюрити. Причина проста: разработка собственного антивируса с нуля до готового решения – крайне ресурсоёмкая задача, в том числе и в плане затрат времени.

Возможно, кто-то предположит, что двух крупных отечественных антивирусов достаточно для огромной страны. Однако в этом случае всего 2 игрока монополизируют рынок, практически отсутствует конкурентная борьба, что серьёзно отражается на цене конечного продукта. Сейчас есть возможность (хотя и не для всех структур!) выбрать зарубежный антивирус, однако с текущим государственным курсом на импортозамещение эта ситуация изменится.

Возникает закономерный вопрос – а так ли хорош NANO Антивирус, стоит ли он того, чтобы в него инвестировать? И ответ на этот вопрос – да, конечно.

Компания имеет полностью отлаженный цикл производства, соответствующий всем современным требованиям: разработка, тестирование, выпуск продукта, техническая поддержка конечного пользователя, собственная вирусная лаборатория.

Команда состоит из высококлассных профессионалов, энтузиастов своего дела, среди которых авторы антивирусного ядра и собственных технологий. НАНО Секьюрити является держателем международных патентов на свои разработки (патенты США, Китая, европейские и СНГ), в том числе перспективные, рассчитанные на технологии будущего – такие как, например, Интернет Вещей.

Примечательно, что НАНО Секьюрити первой из российских компаний выпустила на рынок полностью бесплатный антивирус, задолго до того, как это сделал другой российский производитель. Помимо этого, в линейке продуктов компании есть бюджетный NANO Антивирус Pro, предназначенный для дома и малых/средних предприятий.

NANO Антивирус Pro продаётся через 2 интернет-магазина компании, ориентированные на различные регионы (www.nanoav.ru и www.nano-av.com). В первую очередь это Россия и СНГ, а также США, но по факту география продаж – весь мир: Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная и Южная Америка. Также продажи происходят через сеть партнёров компании, среди которых крупнейшие дистрибьюторы: МОНТ, 1С, Allsoft и другие.

На базе собственного антивирусного ядра создан продукт, предназначенный для интеграции в сторонние решения безопасности. В частности, ядро NANO Антивирус встроено: в комплексный продукт компании OPSWAT (США), предназначенный для защиты критически важных систем; в самый популярный в мире онлайн-сканер VirusTotal (Google); в революционный сервис прогностических оценок PolySwarm (США); в ряд сторонних антивирусных решений с целью усиления защиты и т.д.

Компания предлагает уникальный на российском рынке продукт – антивирусное White Label решение. Оно предназначено для клиентов, которые хотят иметь собственный антивирусный продукт, но не желают или не имеют возможности организовывать сложнейший, длительный и дорогостоящий процесс разработки антивирусного решения.

White Label позволяет в кратчайшие сроки получить антивирус, соответствующий требованиям заказчика, под его брендом, на языке его страны. Рынок разработки White Label антивирусов очень перспективен: предложений во всем мире на этом рынке крайне мало, а спрос высок.

В компании ведётся разработка продуктов для других сегментов рынка, имеются также наработки для создания новых решений.

Решения компании высоко оцениваются специалистами. NANO Антивирус Pro проходит регулярное тестирование в одной из самых авторитетных тестовых лабораторий VB100 (Великобритания), получая заслуженные награды за отличные результаты.

Специалисты тестовой компании официально подтверждают, что качество продукта находится на уровне мировых лидеров: «НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) демонстрирует, что его антивирусный продукт продолжает соответствовать самым последними угрозами в постоянно меняющемся ландшафте вредоносных программ, тем самым доказывая, что его собственное антивирусное ядро может потягаться с продуктами известных игроков на антивирусном рынке». На текущий момент NANO Антивирус Pro завоевал уже 13 наград лаборатории VB100.

NANO Антивирус обращает на себя внимание и других независимых тестовых лабораторий, как профессиональных, так и любительских. В тестах профессиональной лаборатории PCSL (Китай) NANO Антивирус занял лидирующие позиции, опередив ряд известных решений. В ежегодных тестах итальянского портала «Programmifree» NANO Антивирус неизменно входит в топ по различным параметрам, в том числе занимая первые места по скорости работы.

Решения линейки NANO Антивирус признаны компанией Microsoft и допущены к её внутреннему тестированию. По результату компания НАНО Секьюрити включена в список официально рекомендованных производителей антивирусных решений для Windows. Это позволило НАНО Секьюрити получить доступ к непубличным внутренним инструментам Майкрософт для полной интеграции антивирусных продуктов в ОС Windows. Узнать больше о компании можно на сайте разработчика www.nanoav.ru.