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НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) – российская компания, открытая для инвестиций

21:50 6.02.2020 , Кирилл Дуболев

В российской экономике есть серьезно недооцененные компании, имеющие мощный потенциал

Инвестирование сегодня – «модная» тема во всем мире, в том числе и в России. Инвестиции помогают стартапам встать на ноги, а зрелым предприятиям – расти дальше, продвигают рынок вперёд.

Многие российские корпорации проявляют заинтересованность в инвестициях не только в те сферы, которые непосредственно связаны с их родом деятельности, но и достаточно далёкие от основного вектора. Зачастую в качестве объекта инвестиций выбор падает на IT-компании, что помогает добавить недостающие звенья в экосистему корпораций. 

Выбор подходящей для инвестирования компании – непростая задача. Стоит иметь в виду, что в российской экономике есть серьезно недооцененные компании, имеющие мощный потенциал роста, при этом остро нуждающиеся в инвестициях.

Одна из таких компаний – НАНО Секьюрити, производитель решений безопасности, базирующихся на антивирусном ядре и использующих технологии собственной разработки. Недорогие и надёжные решения семейства NANO Антивирус уже завоевали симпатии пользователей не только в России, но и по всему миру.

К сожалению, возможности «раскрутки» бренда у компании невелики. Однако это не помешало антивирусам производства НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) при практически нулевых маркетинговых бюджетах суметь выйти на сцену, на которой играют лидеры рынка, и влиться в мировой клуб производителей антивирусных программ в качестве полноценного участника.

Антивирусная отрасль во всем мире – довольно закрытая структура, включающая в себя небольшое количество игроков. Многие страны вообще не имеют своего антивируса! В России существует всего 3 полноценные антивирусные компании, одна из которых – НАНО Секьюрити. Причина проста: разработка собственного антивируса с нуля до готового решения – крайне ресурсоёмкая задача, в том числе и в плане затрат времени.

Возможно, кто-то предположит, что двух крупных отечественных антивирусов достаточно для огромной страны. Однако в этом случае всего 2 игрока монополизируют рынок, практически отсутствует конкурентная борьба, что серьёзно отражается на цене конечного продукта. Сейчас есть возможность (хотя и не для всех структур!) выбрать зарубежный антивирус, однако с текущим государственным курсом на импортозамещение эта ситуация изменится.

Возникает закономерный вопрос – а так ли хорош NANO Антивирус, стоит ли он того, чтобы в него инвестировать? И ответ на этот вопрос – да, конечно.

Компания имеет полностью отлаженный цикл производства, соответствующий всем современным требованиям: разработка, тестирование, выпуск продукта, техническая поддержка конечного пользователя, собственная вирусная лаборатория.

Команда состоит из высококлассных профессионалов, энтузиастов своего дела, среди которых авторы антивирусного ядра и собственных технологий. НАНО Секьюрити является держателем международных патентов на свои разработки (патенты США, Китая, европейские и СНГ), в том числе перспективные, рассчитанные на технологии будущего – такие как, например, Интернет Вещей.

Примечательно, что НАНО Секьюрити первой из российских компаний выпустила на рынок полностью бесплатный антивирус, задолго до того, как это сделал другой российский производитель. Помимо этого, в линейке продуктов компании есть бюджетный NANO Антивирус Pro, предназначенный для дома и малых/средних предприятий.

NANO Антивирус Pro продаётся через 2 интернет-магазина компании, ориентированные на различные регионы (www.nanoav.ru и www.nano-av.com). В первую очередь это Россия и СНГ, а также США, но по факту география продаж – весь мир: Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная и Южная Америка. Также продажи происходят через сеть партнёров компании, среди которых крупнейшие дистрибьюторы: МОНТ, 1С, Allsoft и другие.

На базе собственного антивирусного ядра создан продукт, предназначенный для интеграции в сторонние решения безопасности. В частности, ядро NANO Антивирус встроено: в комплексный продукт компании OPSWAT (США), предназначенный для защиты критически важных систем; в самый популярный в мире онлайн-сканер VirusTotal (Google); в революционный сервис прогностических оценок PolySwarm (США); в ряд сторонних антивирусных решений с целью усиления защиты и т.д.

Компания предлагает уникальный на российском рынке продукт – антивирусное White Label решение. Оно предназначено для клиентов, которые хотят иметь собственный антивирусный продукт, но не желают или не имеют возможности организовывать сложнейший, длительный и дорогостоящий процесс разработки антивирусного решения.

White Label позволяет в кратчайшие сроки получить антивирус, соответствующий требованиям заказчика, под его брендом, на языке его страны. Рынок разработки White Label антивирусов очень перспективен: предложений во всем мире на этом рынке крайне мало, а спрос высок.

В компании ведётся разработка продуктов для других сегментов рынка, имеются также наработки для создания новых решений.

Решения компании высоко оцениваются специалистами. NANO Антивирус Pro проходит регулярное тестирование в одной из самых авторитетных тестовых лабораторий VB100 (Великобритания), получая заслуженные награды за отличные результаты.

Специалисты тестовой компании официально подтверждают, что качество продукта находится на уровне мировых лидеров: «НАНО Секьюрити (продукт NANO Антивирус) демонстрирует, что его антивирусный продукт продолжает соответствовать самым последними угрозами в постоянно меняющемся ландшафте вредоносных программ, тем самым доказывая, что его собственное антивирусное ядро может потягаться с продуктами известных игроков на антивирусном рынке». На текущий момент NANO Антивирус Pro завоевал уже 13 наград лаборатории VB100.

NANO Антивирус обращает на себя внимание и других независимых тестовых лабораторий, как профессиональных, так и любительских. В тестах профессиональной лаборатории PCSL (Китай) NANO Антивирус занял лидирующие позиции, опередив ряд известных решений. В ежегодных тестах итальянского портала «Programmifree» NANO Антивирус неизменно входит в топ по различным параметрам, в том числе занимая первые места по скорости работы.

Решения линейки NANO Антивирус признаны компанией Microsoft и допущены к её внутреннему тестированию. По результату компания НАНО Секьюрити включена в список официально рекомендованных производителей антивирусных решений для Windows. Это позволило НАНО Секьюрити получить доступ к непубличным внутренним инструментам Майкрософт для полной интеграции антивирусных продуктов в ОС Windows. Узнать больше о компании можно на сайте разработчика www.nanoav.ru.

Темы: Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Новости IT компаний
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 03:43
Гость: World

Вообще таки сейчас не время заниматься этим.
Хотя ценность может идти против рынка. Ценность имеется виду не акции а сама деятельность. И соответственно сама доля напрямую приобретает вес измеряемое в рублях . или там в у. е
Вообще акции это вчерашний век.
Более прогрессивное - это ДДУ - наподобие того что сделали в строительстве. Одно из немногих явлений положительного в России . Хотя опять таки точечно и далеко не во всех регионах. И забито навязанной ипотекой и блатном скупки банками - некоторыми. Обязанность высшей власти , что бы не было ошибок в этом . А ошибка как известно хуже преступления.
Если сам банк строит или возводит или делает работы - организует тогда должно быть правило. 35% на свободную продажу а не по блату между собой . Что происходит с ипотекой - её навязывание ...
ДДУ по сути Хабы вложений инвесторов . а не аморфные акции .
Акции не отменяются конечно просто они переходят из разряда основных в разряд одно из основных . Уступая первенство ДДУ И возможное их использование только при разрешение обстановки глобальных финансов.
Можно доли хабов наращивать в этом фин. механизме ДДУ - область его. Именно в системных структурах как финансовых так и строительство и пока что оборона - ресурсы
Это предпочтительней чем навязанная России американская модель измеряемая по акциям.
---------------
Считайте предложением (настоятельным) для КМ и людей ха экраном - онователей данного ресурса. С целью передачи наверх предложения.
07.02.2020, 02:08
Гость: Беглый

По белому завидую людям у которых получилось.
07.02.2020, 01:56
Гость: World

Согласень1
Подробней куда чего и как и обязательства .
Какой банк куда внести , какая бумага - обязательство. Акции - не нужны ))))))))))))
Есть это вообще - как явление (инвест. экономики) . Только это туманно . Рядовым инвесторам кто не занимается в этой области - немного путано.
даже Рельсы Юницкого и того понятней.
Хотя даная идея по этой компании - одобрям-с
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