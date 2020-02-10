В российской армии появились отряды по борьбе с дронами

15:52

С 2020 года на боевое дежурство в российской армии заступили мобильные отряды по борьбе с дронами, которые будут заниматься защитой военных объектов и частей.

Вооружение отрядов включает в себя различные системы радиоэлектронных помех и малогабаритные радиолокаторы. В будущем группы получат и средства уничтожения беспилотников.

Комплектуются подразделения из контрактников, прошедших специальное обучение.

В настоящее время отряды заступили на дежурство у баз в Южном и Восточном округах, но в будущем появятся и в других частях, сообщают «Известия».

По мнению специлистов, защита от дронов очень важна в настоящее время, так как дешевые беспилотники могут представлять серьезную опасность. Они способны вести разведку и наносить удары, при этом их очень сложно обнаружить.