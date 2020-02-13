ВВС США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты HCSW

15:14

США решили закрыть проект по разработке гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon, созданием которой с 2018 года занималась компания Lockheed Martin.

Предполагалось, что ракета будет использоваться для поражения движущихся и станционных целей, а скорость боеприпаса должна была быть не менее 5 Махов.

В качестве причины отказа от разработки ВВС США называют нехватку средств, так как в настоящее время США занимаются разработкой других гиперзвуковых систем, сообщает Naked-science.

Также сообщается о том, что США ведут активную работу по созданию комплексов противодействия перспективным российским и китайским гиперзвуковым ракетам.