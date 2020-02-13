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ВВС США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты HCSW

15:14 13.02.2020
Hypersonic Conventional Strike Weapon. Фото: airforcemag
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США решили закрыть проект по разработке гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon, созданием которой с 2018 года занималась компания Lockheed Martin.

Предполагалось, что ракета будет использоваться для поражения движущихся и станционных целей, а скорость боеприпаса должна была быть не менее 5 Махов.

В качестве причины отказа от разработки ВВС США называют нехватку средств, так как в настоящее время США занимаются разработкой других гиперзвуковых систем, сообщает Naked-science.

Также сообщается о том, что США ведут активную работу по созданию комплексов противодействия перспективным российским и китайским гиперзвуковым ракетам.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 17:38
Гость: личный опыт

после того, как применение пиндосами коронавируса против Китай в качестве биогенетического оружия оказалось таким эффективным, действительно можно не заморачиваться на такие дорогостоящие виды вооружений как гиперзвук.
13.02.2020, 17:32
Гость: ABCD

Амерская программа ARRW по сути это 100% копирование ракеты "Кинжал" в РФ.
Сухопутную тактическую ракету (кстати 60-х годов разработки!) M270 MGM-140 atacms адаптировали для воздушного старта. Но дальность у неё всего 270км в сухопутном варианте. Судя по внешнему виду под крылом носителя- она явно не новая разработка. И как они собрались увеличить её дальность? Носителю придётся заходить в зону работы ПВО?
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