В Англии найдено крупнейшее захоронение жертв Черной смерти

19:13

Проведенный анализ ДНК показал, что все люди были заражены чумной палочкой Yersinia pestis



Фото: University of Sheffield

В аббатстве Торнтон в графстве Линкольншир (Англия) археологами было найдено массовое захоронение жертв эпидемии чумы, известной как Черная смерть.

Всего в могиле найдены останки 48 человек. В настоящее время это крупнейшее из известных подобных захоронений в сельской местности, передает CNN.

По словам специалистов, среди жертв есть 21 ребенок возрастом от 1 года до 17 лет.

Все 48 человек были похоронены в течение нескольких дней. Их тела расположены отдельно и обернуты в саван в соответствии с церковным обрядом.

Проведенный анализ ДНК показал, что все эти люди были заражены чумной палочкой Yersinia pestis.

Предположительно, больные убежали из перенаселенных городов и переполненных больниц, и попытались укрыться в больнице при аббатстве, но это не спасло их от смерти.

Напомним, между 1348 и 1349 годами Черная смерть унесла жизни почти половины населения Англии. В настоящее время известно о множестве массовых захоронений, расположенных в черте средневековых городов, но такую большую могилу, относящуюся к сельской общине, археологи нашли впервые.