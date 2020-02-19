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Раскрыты технические характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

11:45 19.02.2020


Фото с сайта pixabay.com

На форуме 4Chan появились подробности о технических характеристиках игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

Данные были опубликованы автором, который, по его словам, работает в связанной с Sony и Microsoft компании, и является участником группы тестирования, сообщает Notebookcheck.

Согласно опубликованным данным, Sony PlayStation 5 будет оснащена 18 гигабайтами памяти GDDR6, 4 гигабайтами оперативной памяти DDR4, SSD-накопителем емкостью 500 гигабайт и видеокартой с производительностью 12,6 терафлопс. Что касается приставки Xbox Series X, то она получит 16 гигабайт памяти GDDR6, 4 гигабайта оперативной памяти DDR4, SSD-накопитель емкостью 1 терабайт и видеокарту с производительностью 11,8 терафлопс.

По словам автора публикации, консоль от Sony получит более мощную видеокарту и оперативную память, а приставка от Microsoft будет иметь преимущество в мощности процессора и большой пропускной способности памяти. 


Фото с сайта notebookcheck.net

О финальном дизайне приставки Sony информации пока все еще нет.

Темы: Игры, Гаджеты, Гаджеты, Игроману на заметку, Приставки, Microsoft
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