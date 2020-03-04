Xiaomi представила мощнейшие смартфоны Black Shark 3

14:32

Компания Xiaomi Black Shark представила новые флагманские смартфоны серии Black Shark 3.



Фото с сайта androidauthority.com

Новинки имеют действительно выдающиеся характеристики, среди которых 6,7- и 7,1-дюймовые экраны с OLED-матрицей, чип Snapdragon 865, до 12 гигабайт оперативной памяти, до 256 гигабайт встроенной памяти, тройная основная камера (64, 13 и 5 мегапикселей), 20-мегапиксельная фронтальная камера и поддержка 5G.

Одной из особенностей смартфонов являются игровые триггеры, которые находятся на правом торце устройства и при необходимости выдвигаются из корпуса, сообщает Android Authority.

Также производитель рассказал и о системе жидкостного охлаждения четвертого поколения, необходимой для стабильной работы устройств в ресурсоемких играх.

Емкость аккумулятора новых моделей составляет 4720 миллиампер-часов для базового варианта Black Shark 3 и 5000 миллиампер-часов для версии Pro. По информации производителя, с быстрой зарядкой устройства способны заряжаться за 38 минут.

Стоимость Black Shark 3 c 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составит около 33 тысяч рублей, а версия с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 38 тысяч рублей. Смартфон Black Shark 3 Pro (8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт встроенной памяти) будет стоить порядка 45 тысяч рублей, версия с 12 гигабайтами ОЗУ - порядка 48 тысяч рублей.