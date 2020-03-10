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Астрономы опубликовали удивительный снимок спиральной галактики

19:01 10.03.2020

Космический телескоп «Хаббл» прислал фотографию, на которой изображена центральная область галактики NGC 1589, находящаяся в созвездии Тельца (примерно 150 миллионов световых лет от нас).


Фото с сайта spacetelescope.org

Изображение было получено при помощи снимков, сделанных инструментом Wide Field Camera 3 в видимом и инфракрасном диапазонах.

NGC 1589 является спиральной галактикой и была открыта в 1783 году английским астрономом Уильямом Гершелем.

Астрономы считают, что в прошлом сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики разорвала и поглотила звезду, пишет «Популярная механика». При этом отмечается, что ранее «Хаббл» уже помогал определять подобные события, поэтому ученые надеются, что и в данном случае они смогут найти свидетельства катастрофического события - остатки звезды, выброшенные в его процессе.

Темы: Космические исследования и открытия
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