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Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

10:27 11.03.2020
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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в начале марта заказал исследование о децентрализованных сетях, таких, как Tor и Telegram Open Network (TON), и интернете вещей (Internet of Things, IoT), а также о способах заблокировать в них запрещенную информацию, пишет газета "КоммерсантЪ".

Исполнителем данного заказа выступает федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН, который получит 9,2 млн рублей. Исследование должно быть завершено к 30 июня 2020 года.

От исполнителя ожидают описание принципов работы mesh-сетей (технология использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году), устройства IoT и принципа работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения, в частности Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON.

Заказчик также требует описания методов ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим такие технологии и протоколы.

В Роскомнадзоре объяснили, что хотят найти возможность блокировать запрещенную информацию, а выбор поставщика связали с его компетенциями и положением о закупках ГРЧЦ.

Темы: Интернет и сети, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 12:34
Гость: угу

Старая проблема развития противоборства оружия-защиты.
Правило номер 1 - взламывается любая сеть, номер 2 - обходится любая защита.
Тут дело в несколько ином в действительности.
В конце 90-х работал в сети и сделал в ней сайт, стал смотреть кто как ходит и читает. Появились и взломщики. Стал бороться, одному отформатировал винт (как подозреваю) и он исчез. Потом узнал что то как определял не обязательно есть взлом. Больше не ломаю чужие ресурсы. Т.е. по большому счёту защита нужна от начинающих взломщиков коих нет числа,ломают они просто для того чтобы сломать и порадоваться что могут ломать.
С гос.системами сложнее. При фашитизации власти её действия становятся тормозом развития общества. Общество начинает себя защищать.
11.03.2020, 12:23
Гость: gvozd

хотят найти возможность блокировать запрещенную информацию
--
вот и вернулись порядки совка, государство снова глушилки включает..
политическая система которая может существовать только когда люди не имеют права Читать... - сама не имеет права на существование.
никто уже и не вспоминает о деклaрации оон о свободе информации, как впрочем и о других декларациях.
и снова должен отметить, что рф идет ровно в кильватере политики педосатанистов.
именно партия педосатанистов сша начала активно навязывать цензуру интернета после того как хитлери дали под зад коленом - После того как люди узнали Правду... не из газет и тв, а из интернета.
11.03.2020, 12:03
Гость: bais

Шакалам неймётся зомбоящик на народ уже не действует,отследить мысли не удаётся,уже не знают что предпринять,как рейтинг гаранта поднять.
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