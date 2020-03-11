Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

10:27

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в начале марта заказал исследование о децентрализованных сетях, таких, как Tor и Telegram Open Network (TON), и интернете вещей (Internet of Things, IoT), а также о способах заблокировать в них запрещенную информацию, пишет газета "КоммерсантЪ".

Исполнителем данного заказа выступает федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН, который получит 9,2 млн рублей. Исследование должно быть завершено к 30 июня 2020 года.

От исполнителя ожидают описание принципов работы mesh-сетей (технология использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году), устройства IoT и принципа работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения, в частности Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON.

Заказчик также требует описания методов ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим такие технологии и протоколы.

В Роскомнадзоре объяснили, что хотят найти возможность блокировать запрещенную информацию, а выбор поставщика связали с его компетенциями и положением о закупках ГРЧЦ.