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Минобороны опубликовало видео испытаний Су-57 на предельных режимах

10:15 26.03.2020

Министерство обороны опубликовало видео испытаний истребителя Су-57.


Стоп-кадр из видео в YouTube

В описании к ролику сообщается, летчики ВКС полностью освоили эти самолеты на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

В ходе выполнения заданий были отработаны одиночный и групповой пилотаж, а также групповая слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, боевое применение авиационных средств поражения.

Заключительным этапом стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Напомним, Су-57 представляет собой истребитель 5 поколения. Он оснащается вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, имеет новейший комплекс бортового оборудования и радиопоглощающее покрытие, которые было создано с применением технологии малозаметности.

В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа. 

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 16:25
Гость: Иван Иваныч

В Сирии его уже применяли. Одновременно 4 штуки.
26.03.2020, 16:24
Гость: Иван Иваныч

Двигатель второй ступени уже практически облетан и испытан. А это большая разница будет.
26.03.2020, 16:21
Гость: Иван Иваныч

Только индусы после постройки су-57 собрали комиссию по поиску и наказанию экспертов , посоветовавшим выйти из проекта.
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