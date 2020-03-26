Минобороны опубликовало видео испытаний Су-57 на предельных режимах

10:15

Министерство обороны опубликовало видео испытаний истребителя Су-57.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В описании к ролику сообщается, летчики ВКС полностью освоили эти самолеты на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

В ходе выполнения заданий были отработаны одиночный и групповой пилотаж, а также групповая слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, боевое применение авиационных средств поражения.

Заключительным этапом стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Напомним, Су-57 представляет собой истребитель 5 поколения. Он оснащается вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, имеет новейший комплекс бортового оборудования и радиопоглощающее покрытие, которые было создано с применением технологии малозаметности.

В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа.