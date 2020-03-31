Как будет работать система контроля за соблюдением самоизоляции в Москве

13:07

Меры для отслеживания потребуют принятия закона, позволяющего собирать геоданные и медицинскую информацию без согласия граждан



Фото с сайта pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке "умной" системы контроля за соблюдением режима самоизоляции в городе и установленных правил перемещения граждан. По его словам, система будет развернута в течение недели. Как именно она будет работать, власти пока не разъяснили.

По данным источников РБК, для контроля за соблюдением режима изоляции будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц компании NTechLab: в обычное время с помощью этой системы ищут преступников, в 2018 году ее применяли при проведении чемпионата мира по футболу.

Городская система видеонаблюдения включает камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах.

С начала эпидемии коронавируса эта система использовалась для поиска нарушителей обязательного режима самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и для лиц, находившихся рядом с жителями Китая. С ее помощью столичная полиция обнаружила более 200 нарушителей режима карантина.

По словам источника РБК, знакомого с деталями проекта, для контроля за всеми жителями столицы нужно будет внедрить двухфакторную модель наблюдения.

Базой для нее станут геолокационные данные, которые операторы связи могут получить со смартфонов своих абонентов. При этом выявить нарушения общегородских ограничений на передвижение исключительно с помощью видеокамер и системы распознавания лиц не получится: полиция не сможет выезжать на вызов каждый раз, когда кто-то выходит из дома.

Еще один собеседник издания рассказал, что распознавание лиц с помощью камер необходимо для вторичной идентификации - прежде всего тех, кто вышел на улицу без мобильного телефона.

"Смысл системы распознавания по лицу в том, чтобы следить за кем-то. А если мы следим за всеми, то это технически проще сделать другими способами, а дополнительно контролировать можно с помощью камер, например установленных в подъезде", - объяснил он.

По словам источника РБК, данные с камер будут собраны и обработаны государственной информационной системой (ГИС) "Городская система видеонаблюдения", оператором которой выступает департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Он также отметил, что, несмотря на то что платформа ГИС мультивендорная, фактически с ней работает только NTechLab.

По словам представителя NTechLab, технически в их систему распознавания лиц можно загрузить данные обо всех жителях столицы, однако он не сказал, будут ли этими возможностями пользоваться в Москве.

Он напомнил, что алгоритм распознавания лиц позволяет в том числе отслеживать появление перед камерами людей из списков, формируемых органами, обладающими правом доступа к системе. Например, во время ЧМ-2018 распознавание лиц помогло задержать лиц из списков федерального розыска, а также предотвратить попадание на матчи и в фан-зоны тех, кому вход был запрещен.

Гендиректор производителя и дистрибьютора систем видеонаблюдения Игорь Олейник объяснил РБК, что базы обычных жителей города, которые ранее не попадали в розыскные базы, до последнего времени не существовало, поэтому функционал камер с распознаванием лиц не до конца понятен.

"В лучшем случае они могут считать количество уникальных людей, которые вышли из дома, и фиксировать их возвращение", - рассказал он.

Олейник предположил, что правительство может пойти на крайние меры и возьмет базы лиц из паспортных столов и у банков и сможет идентифицировать всех, кто получал цифровые заграничные паспорта и брал кредиты. Однако в этом случае речь может идти об огромном объеме данных, и оштрафовать всех нарушителей вряд ли получится.

ДИТ с 2015 года закупает у операторов связи обезличенные данные, которые они получают по движению SIM-карт абонентов. Например, эти отчеты позволяют узнать, где живет и работает человек, по длительности пребывания в определенном месте в дневное и ночное время, сколько граждан находится в метро в конкретный период времени и куда они направляются, какие маршруты пользуются большей популярностью среди москвичей и т.д.

Согласно техническому заданию подобных закупок, данные операторов должны установить местонахождение конкретного лица с точностью до 500 м. Сотовые операторы могут по геолокации определять местоположение с точностью до нескольких десятков метров, что позволяет определить, находится человек дома или нет.

В то же время сейчас компании могут предоставить необезличенные геоданные пользователей только по решению суда, иначе это противоречит закону "О связи". Чтобы не нарушить тайну связи, компаниям нужно будет получать согласие абонента на обработку подобных данных.

Ранее сообщалось, что на время карантина планируется ввести специальные пропуска с QR-кодом, где будут записаны место жительства и работы гражданина. Юристы отмечают, что эта инициатива предполагает регистрацию на сайте mos.ru для последующего получения такого кода, а пользователь должен будет согласиться на обработку его геоданных.

Однако не все москвичи, в частности пенсионеры, пользуются смартфонами, к тому же QR-код может быть скопирован в виде скриншота и впоследствии передан иному лицу, а удостоверить личность проверяемого в таких случаях будет сложно. Кроме того, действующие законы не предусматривают получения QR-кодов для удостоверения личности: это возможно только в случае введения чрезвычайного положения.

Как уточнил "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией, в систему можно загрузить фотографии людей, которые уже нарушали карантин, чтобы вести постоянное наблюдение. Также туда могут поместить фото людей с легкой формой болезни, которые лечатся дома.

"Медицинская маска не помешает работе системы: она способна распознать человека, даже если до 40% лица будет перекрыто", - заверяет собеседник. По его словам, власти, скорее всего, не будут помещать в мониторинг всех москвичей.

Кроме того, по словам собеседника, можно будет отслеживать соблюдение полного карантина отдельных зон.

"Можно выделить особо опасные здания или подъезды и позволить системе уведомлять о том, что в них кто-то входил. Также дополнительные камеры могут быть установлены на входах в парки и особенно людные места", - поясняет источник.

Камеры также будут собирать обезличенную статистику, которая позволит увидеть территории и дома, где поток людей не сократился, и понять, с чем это связано. "Это решило бы проблему "собачников", которые под предлогом прогулок с домашними животными ходят по своим делам, как это делают граждане в Италии", - поясняет собеседник.

Другой источник газеты утверждает, что закупленные мощности пока полностью не развернуты и могут использоваться только частично, "соответственно, большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную".

Другие эксперты отмечают, что если использовать только систему геолокации, то в условиях городской застройки могут возникнуть проблемы: плотность домов высокая, дома многоэтажные и в них много людей. При этом точность определения составляет 2-5 м.

"Получается, что мы можем определить, что человек, больной коронавирусом, находится в таком-то доме, но на каком этаже и в каком подъезде - уже не можем", - пояснил эксперт.

Система станет эффективна, если дополнить аналитику данными с видеокамер. Такая система уже работает в Китае и на Тайване, но разворачиваться она будет не меньше трех-четырех недель.

Другие эксперты полагают, что система будет получать информацию от операторов сотовой связи, что позволит в короткие сроки получить карту жителей, анализировать и прогнозировать перемещения, предотвращая их скопление в одном месте.

Все это потребует принятия федерального закона, который позволит собирать геоданные абонентов и медицинскую информацию граждан без их согласия. О принятии такого закона 30 марта заявлял и Сергей Собянин.