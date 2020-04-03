Индия разработала компактный и недорогой аппарат ИВЛ

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Специалисты из Индии разработали недорогой и компактный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



Аппарат ИВЛ AgVa. Фото с сайта medicalxpress.com

Как можно видеть на фотографии, размеры устройства сопоставимы с размером обычного кухонного чайника, а весит оно около 3,5 килограмм.

Стоимость такого аппарата для ИВЛ составляет порядка 2000 долларов, в то время как стоимость традиционных приборов может составлять десять и более тысяч долларов.

Устройство получило название AgVa. Разработчики рассчитывают, что новинка позволит перевозить домой больных людей, не находящихся в критическом состоянии. Также такие аппараты удобно перевозить и устанавливать. При этом они не требует большого количества энергии.

В ближайшее время компания Maruti Suzuki (крупнейший в Индии производитель легковых автомобилей) намерена начать производство AgVa.

При этом, чтобы повысить готовность к росту заболеваемости, правительство Индии запретило экспорт медицинского оборудования, связанного с коронавирусом, включая «вентиляторы».