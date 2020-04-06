Стоит ли изучать несколько языков одновременно?

12:43

Изучение нескольких языков одновременно кажется настоящим испытанием

Однако это представляет собой не только испытание, но и фантастическую возможность развиваться и понимать несколько культур. Но дает ли одновременное изучение двух и более языков положительные результаты? Стоит ли изучать языки постепенно, то есть один за другим?

Самый лучший способ узнать о чем-то – это узнать об этом от людей, которые с этим уже столкнулись. Многие полиглоты утверждают, что изучать несколько языков одновременно возможно, но только при соблюдении некоторых правил.

Какие правила существуют в изучении нескольких языков?

Во-первых, большинство полиглотов изучает максимум один новый язык в год. Важным является то, что нельзя начинать два базовых курса. Без базовых знаний словарного запаса, правил грамматики человек столкнется с определенными сложностями: фразы начнут перемешиваться в голове, а правила и вовсе станут чем-то запутанным. Поэтому учить второй язык можно тогда, когда первый будет доведен хотя бы до коммуникативного уровня.

Следующее правило – это запрет на изучение нескольких языков одновременно, если вы знаете их на одном уровне, так как при необходимости будет вспоминаться лексика и первого, и второго языков. Более того, нужно установить некоторые приоритеты. Важно установить границы и решить, какой язык для вас важнее. Изучение второго языка может быть перерывом между изучением основного языка.

Следующий способ – это языковая лестница. Этот способ предполагает изучение одного языка на базе другого. В настоящее время самым популярным и наиболее часто изучаемым языков является английский, поэтому легко будет найти материалы для изучения других языков на базе английского. Этот метод будет в несколько раз эффективнее при изучении родственных языков. Зная английский, легче будет выучить немецкий. Зная один язык, вы можете сосредоточиться на его различиях и сходствах с другим.

Существуют и минусы в изучении нескольких языков одновременно. Параллельное изучение нескольких языков звучит заманчиво, однако это требует усидчивости, устойчивости ваших целей, а также систематичности. Если вы не можете выучить один язык, то вы с большой вероятностью не найдете времени на второй язык. Изучение нового языка также может быть затруднено, если вы все еще погружены в другой. Изучение нескольких языков одновременно должно быть тщательно продумано и спланировано. Многочисленные примеры полиглотов показывают, что это действительно стоит того.

И все-таки выбор остается за вами. Готовы ли вы пожертвовать своим временем ради изучения языков? Считаете ли вы, что это принесет вам пользу?

По материалам сайта ucheba.club