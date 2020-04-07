Россия модернизировала одну из самых мощных в мире пушек

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Россия завершила процесс модернизации одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода», были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Также отмечается, что теперь «Малка» полностью основана на отечественных решениях (были заменены все импортные комплектующие).

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», - заявили в пресс-службе.