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Россия модернизировала одну из самых мощных в мире пушек

10:55 7.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Россия завершила процесс модернизации одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода», были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Также отмечается, что теперь «Малка» полностью основана на отечественных решениях (были заменены все импортные комплектующие).

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», - заявили в пресс-службе.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 18:03
Гость: Гость

На языке одной бывшей республики СССР -дрова.
07.04.2020, 17:38
Гость: можно

Из пушки на луну,утрем нос Трампу.
07.04.2020, 17:37
Гость: Сделать, как в СССР

В СССР гноили, и очень успешно. Приходилось постоянно покупать в США.
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