NASA решило превратить лунный кратер в гигантский телескоп

13:59

Одной из особенностей проекта является то, что его планируется реализовать без участия человека



Изображение с сайта nasa.gov

Агентство NASA представила список работ, отобранных в рамках реализации инновационных космических проектов, авторы которых получат в общей сумме 7 миллионов долларов для реализации следующих этапов.

Одним из проектов является создание в кратере на обратной стороне Луны радиотелескопа.

По мнению специалистов, расположенный в кратере Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) сможет вести наблюдения на волнах, которые недоступны с Земли (их работе препятствуют атмосферные и околоземные коммуникации, а также ионосфера, отражающая длинные радиоволны).

Предполагается, что инструмент LCRT будет вести наблюдения ранней Вселенной на радиоволнах длиной 10-50 метров (6-30 МГц). Это будет крупнейший в мире телескоп с цельной антенной, который полностью займет кратер диаметром от 3 до 5 километров (в настоящее время самый крупный подобный радиотелескоп - китайский FAST - имеет диаметр 500 метров).

Еще одной особенностью проекта является то, что его планируется реализовать без участия человека. Всю работу должна будет выполнить роботизированная миссия, которая будет состоять из нескольких аппаратов.

Один из них расположится в центре кратера, а другой начнет протягивать провода радиоантенн от него и до краев выбранного кратера.



Изображение с сайта nasa.gov

Работа по проекту предполагает три фазы, а переход к каждому следующему этапу будет сопровождаться новым этапом отбора. В настоящее время проект LCRT попал в первую фазу и получил финансирование в размере 125 тысяч долларов. Теперь у авторов проекта есть 9 месяцев, чтобы окончательно оценить его реализуемость, уточнить технические детали и предусмотреть различные сложности.