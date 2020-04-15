Киевские двоечники-псевдоисторики поднялись на защиту «Украины-Руси»

В Киеве активизировались попытки «прихватизировать» Древнерусское государство

А после ставших широко известными «печенегов и половцев» они и вовсе переросли в истерику



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В киевских СМИ, словно грибы после дождя, начали появляться псевдоисторические сочинения, посвященные такому фантастическому явлению, как «Украина-Русь».

Так, на страницах украинской газеты «День» материализовалась статья «На рассвете государственности». Какую именно мысль ее автор (аж целый специалист протокольного отдела местной академии наук) хотел донести до читателей – не совсем ясно.

Публикация представляет собой винегрет из рассуждений об отношениях великих князей с волостями и концовку с выводами о «древности украинской государственности». Зато термин «Украина-Русь» в ней фигурирует целых три раза.

После же знаменитой речи Владимира Путина, в которой российский президент упомянул о «печенегах и половцах» (а также комментариев к ней Дмитрия Пескова), киевские СМИ буквально зафонтанировали исторической тематикой. В бой пошла даже «тяжелая артиллерия».

Так, украинский «филиал» американского «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) опубликовал материал главы ученого совета университета «Острожская академия» Петра Кралюка, целью которого было доказать, что Россия на самом деле с печенегами и половцами так и не разобралась. Получилось это у украинского «ученого» достаточно позорно.

Автор, например, смеется над словами Пескова о том, что печенеги терзали Византию. Возможно, если бы светило украинской науки лучше училось бы в школе родного райцентра Киверцы, то оно бы знало, что печенеги Византию таки терзали, причем неоднократно. Так, печенеги разгромили византийцев в войне 1046-1053 годов и едва не уничтожили империю в 1090 - 1091-ом.

Вслед за демонстрацией своих «глубочайших знаний» об истории Византии, светило Кралюк выдает полный набор фолк-исторических фейков касательно «Украины-Руси», «угро-финнов» и «похищения» названия Россия при Петре I.

Подобно тому, как Адольф Гитлер конструировал в свое время немецкий нацизм при помощи псевдонаучных расовых теорий, представители официального Киева с целью пропаганды местечковой версии неонацизма эксплуатируют антинаучно-фантастический миф об «Украине-Руси».

На самом деле, в истории не только не существовало такого государства, но даже само название возникло совсем недавно.

Согласно утверждениям писателя Ивана Франко, его придумал в 1866 году поляк-русофоб Паулин Свенцицкий. А популяризовал - нанятый австро-венгерским правительством историк Михаил Грушевский, написавший в интересах официальной Вены в 1898 году десятитомник «История Украины-Руси».

С исторической наукой это фэнтези ничего общего не имело, и служило военно-пропагандистским целям. Австро-Венгрия вовсю готовилась к войне с Россией, и планировала, как минимум, дестабилизировать тыл потенциального противника. Как максимум - развернуть экспансию в направлении Северного Причерноморья. В любом случае, факт остается фактом – государства с самоназванием «Украина-Русь» не существовало никогда. Впрочем, как и Киевская Русь. Данный термин также был введен в научный оборот в XIX веке, но уже российскими историками, как описание одного из этапов существования Руси.

Никаких украинцев во времена Древнерусского государства, кстати, не было даже в проекте. Восточные славяне в целом отождествляли себя с Русью (некоторые нюансы возникали только с Новгородом), а на субэтническом уровне – сначала с конкретными союзами племен, а затем – с волостями или княжествами, как административными единицами.

Самым ярким свидетельством фейковости утверждений о «средневековых украинцах» является тот факт, что границы между восточнославянскими племенными союзами не совпадали с современными границами между русскими, украинцами и белорусами. Так, от северян произошли как русские, так и украинцы, от дреговичей – украинцы и белорусы (та же история с древлянами и волынянами), от кривичей – белорусы и русские.

Да и с полянами и прочим населением старого Киева – не все так просто. Дело в том, что население киевского Поднепровья активно участвовало как в домонгольских, так и послемонгольских миграциях на территориях Северо-Восточной Руси. По данным антропологов, средневековые жители берегов Оки – это потомки людей, ранее проживавших на берегах Днепра.

Что же касается современной генетики, то с точки зрения «крови», разделения на русских, украинцев и белорусов попросту не существует. Есть только плавно перетекающие друг в друга два генетических «облака», сформировавшихся, судя по всему, во время оккупации Юго-Западной Руси литовцами и поляками. Харьковчанина же от жителя Белгорода отличить практически невозможно.

Таким образом, современные научные исследования полностью опровергают сказки о разном происхождении и «раннем разделении» восточнославянских народов. С точки зрения генетики, все восточные славяне де-факто так и остались единым народом.

Что касается политического фактора и самоидентификации, то и тут ситуация неоднозначная. Вплоть до XIX столетия практически все восточные славяне называли себе русскими.

Термин «московиты» - искусственный. Его придумали литовцы, пытаясь опровергнуть права Рюриковичей на территорию Юго-западной Руси. Однако при этом, судя по источникам XV-XVI веков, все в Европе прекрасно знали, что «московиты» - это русские.

Термин же «украинец» вплоть до конца XIX века в качестве этнонима не использовался. Слово «украина» долгое время было нарицательным.

«Украины» существовали везде – от Днепра до Дальнего Востока. Только в XVII – XVIII веках термин стал обретать более ли менее конкретные географические очертания, однако без «этнического наполнения» - как Поволжье, Урал или Сибирь. Даже в «Кобзаре» Тараса Шевченко вы найдете Украину, но не украинцев.

Таким образом, можно смело констатировать, что в средние века никакой Украины или Украины-Руси не существовало. Была лишь большая Русь, основным этническим компонентом населения которой являлись восточные славяне. И правили которой Рюриковичи.

В XII веке политический центр Руси стал вмещаться из Поднепровья на северо-восток. Если Юрий Владимирович Долгорукий еще занимал великокняжеский стол в Киеве, то его сын Андрей Юрьевич Боголюбский – во Владимире. И кто из них, скажите на милость, русский, а кто «украинец»?

В XIII веке свою резиденцию официально переместил из Киева во Владимир-на-Клязьме и митрополит Максим. А еще несколько десятилетий спустя местопребыванием митрополитов стала Москва.

Политический, экономический и духовный центр Руси в XII – XIV столетиях объективно сместился на территорию современной России. Кстати, и название Русь у Украины никто не воровал. Просто Рюриковичи после «переезда» из Киева остались великими князьями «всея Руси». А византийское написание «Росия» широко распространилось еще в XV веке, когда Рюриковичи породнились с Палеологами... Даже удвоение «с» появилось в XVII столетии, а при Петре I лишь закрепилось окончательно.

Все сказанное выше – легко проверяется. В распоряжении современной науки – летописи и другие письменные источники, данные генетики, антропологии и археологии. Поэтому верить в сказки о «Древней Украине» может разве что совершенно дремучий человек.

Неужели идеи пещерного бандеровского неонацизма стоят того, чтобы отвергать объективную реальность? Да и вообще, насколько долго подобный антинаучный эксперимент может продолжаться в современном мире?