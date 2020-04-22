Ленину исполнилось 150 лет. Почему он и до сих пор живее всех живых?

После «святых девяностых» и эпохи «стабильности» народу остается только начать изучать труды Ленина и историю революционного движения в России

Полтора века назад родился основатель первого в мире социалистического государства, великий государственный деятель, величайший человек Земли и один из самых известных людей за всю историю человечества – В.И. Ленин.



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Над Ильичом в шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века смеялись и рассказывали про него анекдоты. Иногда безобидные, но иногда и очень злые. Все кому не лень потешались над так и не наступившим коммунизмом, и быть «бытовым антисоветчиком» в те времена считалось не зазорным даже среди членов партии.

А ведь не зря Ленин в своё время предупреждал, что: «мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы».

Как в воду глядел, сейчас в какого олигарха или высокопоставленного чиновника ни плюнь, попадешь в экс-коммуниста. Хотя правильнее будет сказать в «коммуниста». Именно в кавычках, потому что все эти господа к коммунизму имели такое же отношение, как Ленин к лунной программе США.

Ленин вообще предвидел многое из того, что случилось за прошедшие десятилетия, когда СССР планомерно уничтожали, а потом развесёлая троица власовцев с партбилетами взяла да и пропила вторую экономику мира в белорусских Вискулях. Находясь при этом в окружении спецназа КГБ БССР, которому так и не отдал приказа на пресечение госпереворота «лучший немец» и такой же власовец – М. Горбачёв.

Именно при нём завоевания Великого Октября были опошлены, оплеваны, преданы осмеянию и глумлению, а затем и ликвидированы. И это неудивительно, ведь во главе партии утвердился ничтожный, дрянной человечишко, политический не пигмей даже, а микроб, но, к сожалению, имеющий такой же разрушительный потенциал, как пресловутый коронавирус и абсолютная власть которого позволила ему на виду у всей страны безнаказанно совершить её развал.

А ведь Ильич ещё больше века назад говорил, что: «рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время».

Так уж получилось, что над Лениным всегда смеялись.

Например, Герберт Уэллс не без иронии называл его кремлевским мечтателем. Отправленная революцией на свалку истории российская паразитическо-буржуазная, старорежимная плесень, побираясь в парижах-берлинах, тоже смеялась над Лениным и была уверена, что большевики удержатся у власти максимум полгода. Потом год. Потом ещё один год и т.д.

Понадобился май 1945 года, чтобы эти исторические отбросы, наконец, заткнулись. Но над Лениным и построенным им государством всё равно продолжали смеяться. В том числе и многие из тех, кто занимал в этом государстве высшие посты. Редкий день проходил для них без зубоскальства над «совком» и «вечно живым».

Смеялись в основном над недостижимостью коммунизма, до которого что в 1950, что в 1980 было как до Луны. Хотя Ленин давным-давно дал своё видение коммунизма: «То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм».

Всего-то надо было, прежде чем хохотать и рассказывать анекдоты про Ильича, ознакомиться с его трудами, но будущим постсоветским хозяевам жизни это было незачем. Они готовились при первом же удобном случае переквалифицироваться в олигархов и не строить страну, а высасывать её недра и обкладывать данью «новую нефть» – людей. Зачем им читать всякие умные книжки? Зачем им вообще читать книжки?

Все эти господа, вскарабкавшись на властный Олимп после 1991 года, не смогли построить даже более-менее адекватное капиталистическое государство. Хотя их с начала девяностых годов окружали толпы западных советников и экспертов, да и велосипед им изобретать не надо было. Потому что капиталистических примеров вокруг было предостаточно.

Но они умудрились построить такое государство, которое вот уже тридцать лет приводит в изумление как весь остальной мир, так и собственных граждан. Надо было очень сильно постараться, чтобы к двадцатым годам XXI века оказаться в России конца XIX века. Вот уж действительно, «отрицательная динамика» Истории.

В отличие от них, неспособных даже худо-бедно скопировать уже существующий социальный строй, Ленин строил социалистическое государство абсолютно нового типа. Такого государства никогда не существовало в истории человечества и подсмотреть, как оно выглядит «у других», у него не было никакой возможности.

Он шёл своим путем, шёл фактически в неизвестность, да ещё имея такие отягощающие «гири», как разруха, Гражданская война и интервенция. Правители новой постсоветской России даже в мирное время и имея колоссальное научно-промышленное советское наследство, не смогли создать ничего выдающегося, за исключением зашкаливающей коррупции и жуткого социального расслоения. А Ленин в невыносимо тяжелых условиях смог построить уникальное государство, социальное именно по своей сути, а не на бумаге.

Попробовали бы все эти хваленые ельцины-гайдары, а их такие же бездарные последователи построить хоть чего-нибудь в условиях даже не интервенции всего капиталистического мира, а хотя бы непродолжительного голода. Наверняка всё кончилось бы массовым бегством «элиты» в свои европейские и американские виллы и особняки.

А Ленин создавал будущую вторую экономику мира в таких условиях, какие врагу не пожелаешь.

Новорожденной стране Советов приходилось не только преодолевать чудовищные последствия разрухи промышленности и сельского хозяйства, но ещё сражаться в окружении белых армий, к которым вскоре присоединились интервенты, а вскоре и Польша начала открытую войну. Неудивительно, что эмигранты в Париже, криво ухмыляясь, предрекали большевикам всего полгода, после чего их власть рухнет.

Но они ошибались, как и все те, кто уже делил Россию на зоны влияния, готовясь грабить страну и народ.

Новорожденная Красная Армия смогла справиться со всеми врагами и к 1920 году, в целом очистить всю территорию страны как от незваных гостей, так и от незадачливых реставраторов старого режима. И как это не хочется кому-то признавать, это стало возможным только потому, что во главе страны стоял выдающийся человек.

Для сравнения можно вспомнить измученного нарзаном фельдмаршала с Осенней улицы, который умудрился проиграть войну крошечной кавказкой республике, которая к тому же не имела кадровой армии, тяжелого вооружения и авиации. А потом и довести страну до дефолта.

Ленинская Красная Армия, находясь в несоизмеримо худших условиях, разгромила всех без исключения белогвардейских генералов, отразила польскую интервенцию и выкинула с территории страны англичан, французов, американцев и японцев, которые как шакалы бросились терзать находящуюся в тяжелом положении Россию.

Уже один этот факт достоин восхищения, так как сложно припомнить нечто подобное в мировой истории. Когда фактически агонизирующая страна сражалась на нескольких фронтах сразу с тотально превосходящими силами и сумела выйти из этого противостояния победителем. И не просто выйти, а меньше чем через двадцать лет стать сильнейшей промышленной державой мира.

Построенный Лениным Советский Союз стал второй страной в ХХ веке, чей научно-промышленный взлет можно назвать фантастическим. Перед ним это сделали США, а потом советский рывок повторил коммунистический Китай, который – отметим это особо – появился на свет не без участия ленинских идей и учения.

В СССР в шестидесятые-восьмидесятые годы над Лениным смеялись, особо потешаясь над пропагандистским клише «Ленин всегда живой». Тогда это казалось действительно смешным. Но вот незадача – никто тогда не мог предположить, что очень скоро страной будут править люди, которые приложат воистину колоссальные усилия для того, чтобы Ильич опять ожил.

Своими бездарными «реформами», законами и поборами они мало того, что загонят Россию в конец XIX века, так ещё и вытащат из могилы товарища Сталина, сделав его едва ли не самым популярным политиком современности, возвращения которого ждет огромное число граждан. А теперь ударными темпами возвращают к жизни Ленина.

После того, как в девяностые-нулевые все забыли о Сталине-Ленине, сейчас они опять стали живее всех живых.

Звучит смешно, но многих постсоветских «реформаторов» надо наградить орденом Ленина за проделанную колоссальную работу по популяризации идей коммунизма и за реанимацию Ленина-Сталина. После их «святых девяностых» и эпохи «стабильности» народу, видимо, не останется ничего другого, как начать изучать труды Ленина и историю революционного движения в России.

Ленин – всегда живой. И особенно ясно это понимаешь в 2020 году, в день 150-летнего юбилея вождя мирового пролетариата.