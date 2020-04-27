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В Китае выставили на продажу невыпущенный последний смартфон Microsoft

18:15 27.04.2020

В Китае на продажу выставили инженерный образец последнего смартфона компании Microsoft, который так и не был выпущен официально.

Устройство Microsoft Lumia 960 XL находилось на последней стадии разработки, но в итоге разработка была прекращена, сообщает ITHome.

По словам продавца, это именно оригинальный инженерный образец, находящийся полностью в рабочем состоянии и работающий под управлением системы Windows 10 Mobile 1511.

Смартфон имеет 5,5-дюймовый дисплей с 2К-разрешением, чип Qualcomm Snapdragon 820, 4 гигабайта оперативной памяти, 20-мегапиксельную камеру, алюминиевый корпус, порт USB-C, слот для карточек microSD, стереодинамики и разъем для наушников.

Телефон был выставлен на продажу за 5000 юаней (порядка 53 000 рублей).

*Изображения взяты с сайта ithome.com

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Новинки IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы, Microsoft
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