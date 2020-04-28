Пентагон официально рассекретил видеоролики с записями НЛО

14:04

Пентагон рассекретил несколько видео, на которых демонстрируется встреча военных с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах (в Сеть они незаконно попали в 2007 и 2017 годах.). На них видны летающие объекты, внешний вид которых не похож на самолеты, вертолеты или какие-либо другие известные на сегодняшний день типы аппаратов.

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные"», - отмечается в сообщении американского военного ведомства.

При этом бывший глава департамента Пентагона по исследованию неопознанных летающих объектов Луиса Элизондо заявил, что рассекреченные видео составляют лишь малую часть архивов Пентагона. «У них есть гораздо более весомые доказательства, к которым я ранее имел доступ. Вы смотрите лишь на верхушку айсберга», - заявил Элизондо.