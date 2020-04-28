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Пентагон официально рассекретил видеоролики с записями НЛО

14:04 28.04.2020

Пентагон рассекретил несколько видео, на которых демонстрируется встреча военных с неопознанными летающими объектами (НЛО). 

Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах (в Сеть они незаконно попали в 2007 и 2017 годах.). На них видны летающие объекты, внешний вид которых не похож на самолеты, вертолеты или какие-либо другие известные на сегодняшний день типы аппаратов.

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные"», - отмечается в сообщении американского военного ведомства.

При этом бывший глава департамента Пентагона по исследованию неопознанных летающих объектов Луиса Элизондо заявил, что рассекреченные видео составляют лишь малую часть архивов Пентагона. «У них есть гораздо более весомые доказательства, к которым я ранее имел доступ. Вы смотрите лишь на верхушку айсберга», - заявил Элизондо.

Темы: Видео ролики, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 18:04
Гость: Иван Иваныч

Короче они их били, били, душили, душили, пускали сайдвиндеры, а тем хоть бы хны. В итоге выложили в сеть.
28.04.2020, 16:13
Гость: Со стороны

И почему то летающих иноплонетян видят только американцы... чо они там пьют вообще...
28.04.2020, 15:02
Гость: Алмаз

Да-да, как-то надо отвлекать людей от спецоперации "Короновирус".
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