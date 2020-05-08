Что такое моноблок: преимущества и недостатки

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Компактный компьютер, который соединил в единое целое системный блок, монитор и колонки, получил название моноблок

Внешне моноблок очень напоминает плоский монитор, которые незначительно толще и имеет больше кнопок управления. Рынок компьютерной техники предлагает сегодня большое количество моделей моноблок, которые имеют сенсорный экран.

Какие главные преимущества моноблока

Главной отличительной особенностью моноблока является его компактность. Он имеет относительно не большие размеры, незначительный вес, но при этом полноценно выполняет возложенный не него функционал.

Покупатели выбирают моноблок, если хотят сэкономить пространство в помещении. К тому же, моноблок легко и быстро перемещать.

У моноблока есть только один сетевой шнур, что не только удобно, но и эстетически красиво.

Современные моноблоки не оснащены вентиляторами, поэтому они совершенно беззвучны.

Все модели моноблоков оснащены стандартными разъёмами.

Ключевое преимущество моноблока над другой компьютерной техникой это большой монитор и качественная акустика. Он идеально подходит для просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Моноблок очень удобно использовать в рабочем процессе. Он идеально вписывается в любом отведенном для него месте.

Основные причины использовать на работе моноблок:

1. Низкое расположение экрана обеспечивает комфортную работу на нем, особенно если моноблок установлен на столе.

2. Удобная подставка моноблока позволяет регулировать наклон экрана, его высоту и поворот.

3. Моноблок можно повесить на стену.

4. Отсутствие большого количества шнуров обеспечивает его мобильность.

В чем минусы моноблока

Минусы моноблока практически такие же, как у ноутбука. Компактные габариты техники не позволяют устанавливать мощную систему, которая требует охлаждения. Жесткие требования к нагреву составных частей моноблока приводят к тому, что зачастую при сборке используют только мобильные версии комплектующих.

Апргрейд внутренней начинки моноблока выполнить крайне тяжело. Так, поменять можно быстросъемные компоненты, такие как оперативную память или жесткий диск.

Большим минусом моноблока является его высокая цена, как правило она выше ноутбука, но значительно ниже компьютера.

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