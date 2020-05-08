СМИ назвали дату демонстрации Sony PlayStation 5

17:06

Игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg News рассказал, что японская компания Sony намерена официально представить PlayStation 5 на собственном мероприятии в начале или середине июня.

При этом он отметил, что планы компании могут измениться из-за COVID-19 и точной даты пока никто не сообщал. Официальные заявления от Sony о мероприятии пока также не поступали.

Отметим, что репортер портала GamesBeat Джеффри Грабб ранее также высказывал мнение, что Sony покажет PlayStation 5 в начале июня.

Как известно, в начале лета всегда проходит выставка Е3, но в этом году она была отменена из-за коронавируса. Вместо нее, многие издатели будут проводить отдельные мероприятия, различные западные СМИ обещали порадовать геймеров трансляциями с анонсами новых проектов.