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Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

12:45 9.05.2020

Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Фото Фонда перспективных исследований

Как рассказали в пресс-службе фонда, 8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

В ФПИ также рассказали, что аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

Как подчеркнули в пресс-службе, "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Вице-премьер Юрий Борисов в связи с экспериментом отметил, что впервые в России за столь короткие сроки была создана техника такого класса сложности.

Борисов, слова которого привели в аппарате вице-премьера, назвал создание и успешное испытание комплекса автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" выдающимся достижением российской оборонной промышленности и науки.

В свою очередь заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв заявил, что "Витязь" позволит решать задачи в интересах Минобороны РФ во всех без исключения районах океана. По данным пресс-службы флота, он также выразил надежду, что аппарат будет базироваться именно в ТОФ.

Темы: Наука и технологии
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 17:27
Гость: Ну и как там, на дне?

Коронного вируса много?
09.05.2020, 17:09
Гость: Александр из Берлина

Это привет пиндосам, что беспилотник "Посейдон" на самом деле может плыть под водой как крылатая ракета вблизи от дна океана со 100 Мегатонным водородно-атомным взравателем и обнаружить этот аппарат НЕВОЗМОЖНО НИКОГДА, ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 1000 лет развития пиндосовских технологий, пусть хоть уср....ся!
09.05.2020, 17:00
Гость: ура

И в океане дна достигли.
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