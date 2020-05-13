NASA купило у «Роскосмоса» место для астронавта на корабле «Союз»

10:54

Американское агентство NASA подписало с «Роскосмосом» контракт на покупку одного места на пилотируемом корабле «Союз МС», который осенью 2020 года отправится к МКС.

Как сообщается на сайте ведомства, NASA хочет гарантировать постоянное присутствие американских астронавтов на борту международной станции.

В «Роскосмосе» подписание контракта подтвердили, но сумму раскрывать не стали.

При этом представитель NASA Стефани Ширхольц заявила, что агентство заплатит за одно место в «Союзе» и другие сопутствующие услуги свыше 90 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2011 году США прекратили собственные пилотируемые полеты. В настоящее время все астронавты доставляются на космическую станцию кораблями «Союз».