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NASA купило у «Роскосмоса» место для астронавта на корабле «Союз»

10:54 13.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Американское агентство NASA подписало с «Роскосмосом» контракт на покупку одного места на пилотируемом корабле «Союз МС», который осенью 2020 года отправится к МКС.

Как сообщается на сайте ведомства, NASA хочет гарантировать постоянное присутствие американских астронавтов на борту международной станции.

В «Роскосмосе» подписание контракта подтвердили, но сумму раскрывать не стали.

При этом представитель NASA Стефани Ширхольц заявила, что агентство заплатит за одно место в «Союзе» и другие сопутствующие услуги свыше 90 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2011 году США прекратили собственные пилотируемые полеты. В настоящее время все астронавты доставляются на космическую станцию кораблями «Союз».

Темы: Международная космическая станция, NASA, Роскосмос
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 18:38
Гость: ответчику

конечно актер и Теслы у него не настоящие а бутафорские
13.05.2020, 18:37
Гость: гостю

когда на Мерседесе застрянешь на проселочной дороге то будешь просить отсталого местного жителя довезти тебя до точки на телеге которую ты уже давно не имеешь Вот так и помогает отсталость современности
13.05.2020, 18:29
Гость: д. советник

Вы уверенны, что у Маска получится. Недавно была информация о F-35 не может лететь долго на форсаже - горит сопло. Вполне возможно, что окажется это не выгодным акурат как с полетами на Луну.
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